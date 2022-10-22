"الأخضر" يتغلب على منتخب مقدونيا في الودية الأولى بمعسكر أبوظبي

تغلب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على منتخب مقدونيا الشمالية بنتيجة (1 - 0)، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب مدينة زايد الرياضية، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.