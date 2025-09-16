مدرب النصر "خيسوس": بطولة آسيا 2 خطوة مهمة.. وهدفنا الدوري

قال المدير الفني لفريق النصر الأول لكرة القدم، البرتغالي "خيسوس"، إن فريقه يدخل منافسات دوري أبطال آسيا 2 بهدف المنافسة على اللقب، مشددًا على أهمية الفوز في المباراة الافتتاحية أمام استقلال دوشنبه الطاجيكي، غدًا الأربعاء، في الجولة الأولى من دور المجموعات.
وأشار "خيسوس" خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الثلاثاء، والذي يسبق مواجهة فريقه نظيره الاستقلال الطاجيكي في بطولة دوري أبطال آسيا 2، إلى أن طموح النصر هذا الموسم ينصب بالدرجة الأولى على التتويج بلقب دوري روشن السعودي، الغائب عن خزائن النادي منذ ستة أعوام، مضيفًا: "لو خُيّرت بين الفوز بالدوري وآسيا 2 سأختار الدوري، أما لو كانت آسيا للنخبة فستكون الخيار الأول".