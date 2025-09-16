مدرب النصر "خيسوس": بطولة آسيا 2 خطوة مهمة.. وهدفنا الدوري

وأشار "خيسوس" خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الثلاثاء، والذي يسبق مواجهة فريقه نظيره الاستقلال الطاجيكي في بطولة دوري أبطال آسيا 2، إلى أن طموح النصر هذا الموسم ينصب بالدرجة الأولى على التتويج بلقب دوري روشن السعودي، الغائب عن خزائن النادي منذ ستة أعوام، مضيفًا: "لو خُيّرت بين الفوز بالدوري وآسيا 2 سأختار الدوري، أما لو كانت آسيا للنخبة فستكون الخيار الأول".