بالصور.. لاعبو الهلال يدعمون نيمار.. والجماهير تهتف باسمه في الدقيقة العاشرة

تلقى البرازيلي نيمار جونيور، نجم نادي الهلال، دعمًا من زملائه في الفريق ومشجعي ناديه، إثر تعرُّضه لإصابة قوية في الرباط الصليبي والغضروف، قد تبعده فترة طويلة عن الملاعب.

ورفع لاعبو الهلال قميص زميلهم نيمار قبل انطلاق مباراتهم مع الخليج ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين تعبيرًا عن دعمهم وتضامنهم مع زميلهم.

وقام جمهور نادي الهلال بدعم نجم الفريق البرازيلي نيمار مع حلول الدقيقة الـ10 من المواجهة، من خلال الهتاف باسمه، ورفع لافتات تحمل صور نجمها البرازيلي، وكتبت "ستعود أقوى".

ومن جانبه، علق مجلس جمهور الهلال عبر حسابه على منصة (إكس) عليها قائلاً: "نحن معـك.. ستعود أقوى نيمار".

وأعلن نادي الهلال الأربعاء الماضي تعرُّض لاعبه البرازيلي نيمار جونيور لقطع في الرباط الصليبي والغضروف خلال لقاء منتخب بلاده ضد أوروغواي، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.

وتعرَّض قائد المنتخب البرازيلي المنضم للهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادمًا من باريس سان جيرمان لإصابة قوية في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، بعد التحام مع لاعب وسط الأوروغواي نيكولاس دي لا كروس؛ فخرج باكيًا، وغادر أرضية الملعب محمولاً على النقالة وهو يذرف الدموع.