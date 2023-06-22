تزكية أنمار الحائلي رئيساً لنادي الاتحاد

وشارك في الجمعية العمومية حضوريًا الأعضاء من حاملي العضوية "الذهبية والفضية والبرونزية" فيما حضر عن بعد الأعضاء من حاملي العضوية الأساسية والراغبين في الحضور عن بعد من حاملي فئات العضوية الأخرى.