كأس الملك سلمان للأندية: "الكويت" يكسب "نواذيبو" الموريتاني في ذهاب الدور الثاني

فاز فريق الكويت الكويتي على مضيفه نواذيبو الموريتاني بهدفين لهدف، ضمن مرحلة الذهاب من الدور الثاني لتصفيات بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم.
ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في مباراة العودة على إستاد الكويت، يوم الخميس 8 يونيو 2023م، لحسم هوية المتأهل منهما إلى دور المجموعات، الذي يُقام بنظام التجمُّع في المملكة.
ومن المقرر أن ينضم الفريق المتأهل من نواذيبو والكويت، إلى المجموعة الرابعة التي تضمُّ كلًّا من شباب بلوزداد الجزائري والرجاء المغربي أو الوحدة الإماراتي.