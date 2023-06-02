كأس الملك سلمان للأندية: "الكويت" يكسب "نواذيبو" الموريتاني في ذهاب الدور الثاني

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في مباراة العودة على إستاد الكويت، يوم الخميس 8 يونيو 2023م، لحسم هوية المتأهل منهما إلى دور المجموعات، الذي يُقام بنظام التجمُّع في المملكة.