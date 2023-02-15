بمشاركة 120 لاعبة عالمية.. بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للقولف تنطلق غدًا

تنطلق، يوم غد الخميس، منافسات بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، والتي تعود في نسختها الرابعة على التوالي تحت مظلّة الجولة الأوروبية للسيدات، وتشهد مشاركة 120 لاعبة من نخبة الأسماء والمواهب البارزة من مختلف دول العالم.
ويستعدّ ملعب ونادي رويال غرينز بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية في الأيام القادمة "16 إلى 19 فبراير 2023" لاحتضان منافسات الحدث العالمي الذي يبلغ مجموع جوائزه 5 ملايين دولار أمريكي، ويعتبر ثالثة البطولات في روزنامة عام 2023 للجولة الأوروبية للسيدات، وأولى بطولاتها على أرض المملكة لهذا العام، في حين ستكون سلسلة بطولات أرامكو للفرق ثانية البطولات وبمجموع جوائز يبلغ مليون دولار أمريكي؛ وهو ما ساهم في أن تحظى الجولة بأكبر مجموع جوائز في تاريخها بواقع 35 مليون دولار أمريكي.
وعقد اليوم المؤتمر الصحفي الاستباقي لانطلاق البطولة بمشاركة النجمة الإنجليزية "جورجيا هال" حاملة اللقب، والنجمة الأمريكية "ليكسي تومبسون" المصنفة السابعة عالميًّا، وتحدثتا عن كونهما في كامل الجاهزية البدنية، وعن حماسهما لخوض منافسات إحدى أهم وكبرى البطولات الدولية، إلى جانب أفضل لاعبات القولف.
وقالت هال: "أحبّ اللعب في رويال غرينز وحقّقت على أرضيته نتائج مميزة، ويمكنك ملاحظة التحسينات التي تمت وبعض الإضافات التي سوف تُصعّب من مهمتنا بكل تأكيد، كما أعتقد بأن الرياح ستؤثر على مجريات اللعب بشكل كبير جدًّا، ولكني متحمسة لهذا التحدي وأشعر بثقة في تقديمي لأداء جيد، وأتطلّع لمنافسة أفضل اللاعبات والحفاظ على اللقب".
في حين أكدت تومبسون بطلة سلسلة بطولات أرامكو للفرق "نيويورك" التي تشارك على أرض المملكة للمرة الأولى، بأنها سعيدة بتواجدها للمشاركة في البطولة؛ حيث سمعت الكثير من التعليقات الإيجابية التي جعلتها متشوقة للانضمام لقائمة الأسماء المشاركة. كما أشارت لإعجابها بالجهود المبذولة من المملكة في تطوير قولف السيدات، وأوضحت أنها تسعى دائمًا للمساهمة في نشر اللعبة وجعلها في متناول جميع السيدات والفتيات حول العالم.
وتضمّ قائمة الأسماء المشاركة إلى جانب هال وتومبسون، مجموعة من النجمات العالميات الفائزات بألقاب بطولات كبرى ودولية في عالم قولف السيدات؛ ومنهن: النيوزيلندية "ليديا كو" المصنفة الأولى عالميًّا والفائزة بلقب نسخة 2021 من بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية، والتايلاندية "أثايا ثيتيكول" المصنفة الرابعة، والكورية الجنوبية "إن-جي شون" المصنفة الثامنة عالميًّا، والنجمة السويدية لين جرانت الفائزة بلقب الجولة الأوروبية للسيدات أوردر أوف ميريت 2022.