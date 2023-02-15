بمشاركة 120 لاعبة عالمية.. بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للقولف تنطلق غدًا

في حين أكدت تومبسون بطلة سلسلة بطولات أرامكو للفرق "نيويورك" التي تشارك على أرض المملكة للمرة الأولى، بأنها سعيدة بتواجدها للمشاركة في البطولة؛ حيث سمعت الكثير من التعليقات الإيجابية التي جعلتها متشوقة للانضمام لقائمة الأسماء المشاركة. كما أشارت لإعجابها بالجهود المبذولة من المملكة في تطوير قولف السيدات، وأوضحت أنها تسعى دائمًا للمساهمة في نشر اللعبة وجعلها في متناول جميع السيدات والفتيات حول العالم.