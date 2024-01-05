انطلاق النسخة الخامسة من رالي داكار السعودية

انطلقت اليوم الجمعة، 5 يناير 2024م منافسات النسخة الخامسة من رالي داكار السعودية 2024، من مدينة العُلا، وتستمر حتى يوم 19 يناير الجاري، بمشاركة 434 مركبةً في مختلف فئات السباق، وبمسافة تتخطى 7800 كم.
وتتميز النسخة الـ46 للرالي بمساراتٍ جديدة بنسبة 60%، يتخللها العديد من المناطق التي تضم مختلف أنواع التضاريس؛ لتفتح المجالَ أمام المشاركين لاستكشاف أروع المناظر الطبيعية الخلابة، والمناطق الأثرية في المملكة العربية السعوديّة، كما سيخوض المتنافسون تحدياتٍ جديدة من شأنها رفع مستوى التشويق والحماس.
وتستقطب النسخة 46 من الرالي الأقوى في العالم 778 مشاركًا يمثلون 72 دولة من مختلف أنحاء العالم، حيث تعد فرنسا من أكثر الدول التي سيمثلها المشاركون في الرالي بـ 163 مشاركًا، يليها إسبانيا بـ 119 مشاركًا، ثم إيطاليا بـ 72 مشاركًا، وذلك في جميع فئات الرالي، فيما يتنافس في السباق للمرة الأولى 135 مشاركًا جديداً، إلى جانب 129 أسطورة و31 مشاركًا في فئة تحدي موتول الأصلي، كما سيشارك في السباق 46 امرأةً، منهن 34 في فئة داكار كلاسيك.
وسيشارك أيضًا في المنافسات هذا العام 10 سائقين سعوديين هم: يزيد الراجحي في فئة "تي 1"، وإبراهيم المهنا في فئة "ستوك"، فيما سيشارك صالح السيف، ودانية عقيل، ومشاعل العبيدان في فئة "تي 3"، وسيشارك ياسر بن سعيدان، ومها الحملي في فئة "تي 4"، كما سيتنافس طارق الرماح في فئة "تي 5"، بينما سيشارك عبدالحليم المغيرة في فئة "الدراجات النارية"، وهاني النومسي في فئة "الكوادز".
وتشهد منافسات رالي داكار السعودية هذا العام مشاركة 434 مركبة، تتضمن 137 دراجةً نارية، و72 سيارة سباق، و46 شاحنةً، و42 مركبةً في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة النموذجية "تي 3"، و36 مركبة في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة للإنتاج التجاري "تي 4"، و10 درّاجات نارية رُباعية العجلات "كوادز"، و66 سيارة كلاسيكية، و14 شاحنة كلاسيكية، فيما ستشارك 10 مركبات في منافسات فئة مستقبل داكار - المهمة 1000، وتتضمن سيارة واحدة، وشاحنة واحدة ومركبتين فئة "تي 3"، و6 دراجات نارية.
ويتألف مسار الرالي من 12 مرحلة وواحدة تمهيدية، وتمتد منافساته على مدار 15 يومًا، يخوض خلالها السائقون والمركبات على حد سواء، تحديًا لقدرتهم على تحمل أقسى التجارب في عالم رياضة المحركات، حيث يدفع السباق المشاركين فيه إلى أقصى حدودهم البدنية والذهنية، حينما ينطلقون بمركباتهم في تحدي صحراء المملكة بمختلف تضاريسها لمسافة إجمالية تتخطى 7891 كم، منها 4827 كم من المراحل الخاصة الخاضعة للتوقيت، مرورًا بأروع المناظر الطبيعية الخلابة، والمناطق الأثرية في المملكة.
ويستهل السائقون رحلتهم هذا العام بمرحلةٍ تمهيدية من مخيم الانطلاق في العُلا، قبل خوض رحلةٍ تعبرُ العديدَ من مدن المملكة، حيث يمر المسار هذا العام بالحناكية، والدوادمي، والسلامية، والهفوف، وشبيطة، والرياض، وحائل، وينبع.
وستكون المراحل الخاصة بالسباق على النحو التالي:
- المرحلة التمهيدية (الجمعة 5 يناير): العُلا – العُلا، لمسافة 157 كيلومتراً (المرحلة الخاصة 27 كيلومتراً)
- المرحلة الأولى (السبت 6 يناير): العُلا – الحناكية، لمسافة 532 كيلومتراً (المرحلة الخاصة: 405 كيلومترات).
- المرحلة الثانية (الأحد 7 يناير): الحناكية – الدوادمي، لمسافة 662 كيلومتراً (المرحلة الخاصة: 470 كيلومتراً).
- المرحلة الثالثة (الاثنين 8 يناير): الدوادمي – السلامية لمسافة 733 كيلومتراً (المرحلة الخاصة: 440 كيلومتراً).
- المرحلة الرابعة (الثلاثاء 9 يناير): السلامية – الهفوف، لمسافة 631 كيلومتراً (المرحلة الخاصة: 299 كيلومتراً).
- المرحلة الخامسة (الأربعاء 10 يناير): الهفوف – شبيطة، لمسافة 645 كيلومتراً (مرحلة خاصة: 118 كيلومتراً).
- المرحلة السادسة (الخميس 11 يناير): شبيطة – شبيطة، لمسافة 818 كيلومتراً (المرحلة الخاصة: 584 كيلومتراً).
- يوم الراحة (13 يناير): الرياض
- المرحلة السابعة (الأحد 14 يناير): الرياض – الدوادمي، لمسافة 873 كيلومتراً (المرحلة الخاصة: 483 كيلومتراً).
- المرحلة الثامنة (الاثنين 15 يناير): الدوادمي – حائل، لمسافة 678 كيلومتراً (المرحلة الخاصة: 458 كيلومتراً).
- المرحلة التاسعة (الثلاثاء 16 يناير): حائل – العلا، لمسافة 639 كيلومتر (المرحلة الخاصة: 417 كيلومتراً).
- المرحلة العاشرة (الأربعاء 17 يناير): العلا – العلا، لمسافة 609 كيلومترات (المرحلة الخاصة: 371 كيلومتراً).
- المرحلة الحادية عشرة (الخميس 18 يناير): العلا – ينبع، لمسافة 587 كيلومتراً (المرحلة الخاصة: 480 كيلومتراً).
- المرحلة الثانية عشرة (الجمعة 19 يناير): ينبع – ينبع، لمسافة 328 كيلومتراً (المرحلة الخاصة: 175 كيلومتراً).
الجدير بالذكر أن رالي داكار يعد أحد أعرق السباقات في رياضة المحركات، بالنظر إلى حجمه وأحداثه ومستوى الإثارة والحماس الذي يضمنه، ويتولى تنظيمه "منظمة أماوري سبورت" بالتعاون مع شركة رياضة المحركات السعودية، بالتنسيق مع الجهات المحلية المعنية، فيما انطلق هذا السباق في المملكة لأول مرة عام 2020.
16:59
يانوس فان كاسترين هو أوّل الواصلين لخطّ نهاية المرحلة الخاصة لليوم. حيث تغلب الهولندي على أليس لوبرايس بـ 16 ثانية وعلى ميتشل فان دن برينك بـ 45 ثانية. من جهته حقق مارتن ماسيك سادس أسرع زمن متخلفاً بدقيقة واحدة و16 ثانية عن فان كاسترين.
رفع يانوس فان كاسترين رصيده من الانتصارات في مراحل داكار إلى 4 انتصارات بعد الفوز في المرحلة الاستعراضية. بينما تمسك أليس لوبرايس، الذي اضطر للانسحاب من الرالي العام الماضي بسبب ظروف دراماتيكية، بالمركز الثاني متخلفاً بـ 16 ثانية عن متصدّر الفئة. في حين شقّ ميتشل فان دن برينك البالغ من العمر 21 عاماً طريقه للظفر بالمركز الثالث متقدّماً على ثنائي تاترا ياروسلاف فالتر وباسكال دي بار بفارق 45 ثانية.
16:02
بعد تحقيقه للفوز بإحدى مراحل داكار على متن دراجته النارية، أضاف كزافييه دي سولتريه نجاحاً آخر إلى رصيده بعد فوزه بأوّل مرحلة له منذ انتقاله لفئة المركبات الخفيفة "تي4" العام الماضي. حيث سجّل أسرع زمن اليوم في المرحلة الاستعراضية خلف مقود سيارة بولاريس الجديدة، التي تُعتبر أسرع بكثير مقارنةً بسابقتها، متقدّماً على جواو فيريرا بـ 15 ثانية وعلى زميله في فريق "أس أل آر"، الذي يديره سيباستيان لوب، فلورنت فايساد بفارق 22 ثانية.