انطلاق النسخة الخامسة من رالي داكار السعودية

وتستقطب النسخة 46 من الرالي الأقوى في العالم 778 مشاركًا يمثلون 72 دولة من مختلف أنحاء العالم، حيث تعد فرنسا من أكثر الدول التي سيمثلها المشاركون في الرالي بـ 163 مشاركًا، يليها إسبانيا بـ 119 مشاركًا، ثم إيطاليا بـ 72 مشاركًا، وذلك في جميع فئات الرالي، فيما يتنافس في السباق للمرة الأولى 135 مشاركًا جديداً، إلى جانب 129 أسطورة و31 مشاركًا في فئة تحدي موتول الأصلي، كما سيشارك في السباق 46 امرأةً، منهن 34 في فئة داكار كلاسيك.