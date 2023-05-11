في اليوم الثاني للمربع الذهبي لكرة السلة.. فوز النصر على أحد والأهلي على الفتح

فاز النصر لكرة السلّة على نظيره أحد بنتيجة 112-88 في ثاني مباريات المرحلة الأولى للمربع الذهبي لكرة السلة، في اللقاء الذي أقيم اليوم الخميس على صالة وزارة الرياضة في الرياض.
وفي اللقاء الثاني فاز الأهلي على نظيره الفتح 88-82، الذي أقيم على نفس الصالة.
وبذلك يتصدّر النصر والأهلي ترتيب المرحلة الأولى للمربع الذهبي، فيما ينتظر تحديد المراكز الأربعة في المربع بعد غد السبت، عندما يلتقي أحد بنظيره الفتح عند الساعة 5 مساء، ويلتقي الأهلي بنظيره النصر عند الساعة 7 مساء على صالة وزارة الرياضة.
يذكر أن صاحب المركز الأول في المربع يلتقي مع رابع المربع، وثاني المربع مع ثالث المربع، يوم الخميس 18 مايو "الجاري"، وتختتم المنافسات يوم السبت 20 مايو "الجاري"؛ إذ يلعب الخاسر مع الخاسر لتحديد المركز الثالث والرابع، ويلتقي الفائز مع الفائز لتحديد بطل المسابقة.