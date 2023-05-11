في اليوم الثاني للمربع الذهبي لكرة السلة.. فوز النصر على أحد والأهلي على الفتح

وبذلك يتصدّر النصر والأهلي ترتيب المرحلة الأولى للمربع الذهبي، فيما ينتظر تحديد المراكز الأربعة في المربع بعد غد السبت، عندما يلتقي أحد بنظيره الفتح عند الساعة 5 مساء، ويلتقي الأهلي بنظيره النصر عند الساعة 7 مساء على صالة وزارة الرياضة.