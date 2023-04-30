بعد تجاوز "ساوثامبتون" بثلاثية.. "نيوكاسل" يقترب من التأهل لدوري أبطال أوروبا

اقترب فريق نيوكاسل يونايتد الأول لكرة القدم، من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، الموسم المقبل بعد الفوز (3-1) على ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي اليوم الأحد.
وتعرض نيوكاسل ثالث الترتيب لضربة مفاجئة قبل الاستراحة عندما تأخّر بهدف سجله ستيوارت أرمسترونج.
لكن نيوكاسل، الذي لم يلعب في دوري الأبطال منذ عِقدين من الزمان، سيطر على الشوط الثاني، وترك البديل ويلسون بصمة سريعة بعد المشاركة، وأدرك التعادل من مدى قريب.
وأحرز ويلسون هدفا بعد ذلك ألغاه الحكم بسبب التسلل، لكن ساوثامبتون وجد نفسه متأخرًا بسبب هدف عكسي من ثيو والكوت.
وبعد دقيقتين فقط، ضمن ويلسون الذي شارك بين الشوطين، انتصار نيوكاسل، حيث سجل الهدف الثالث لأصحاب الأرض.
وأصبح رصيد نيوكاسل 65 نقطة قبل خمس جولات من النهاية، ويتقدم بفارق 11 نقطة على توتنهام هوتسبير خامس الترتيب الذي يواجه ليفربول في وقت لاحق اليوم.