بعد تجاوز "ساوثامبتون" بثلاثية.. "نيوكاسل" يقترب من التأهل لدوري أبطال أوروبا

لكن نيوكاسل، الذي لم يلعب في دوري الأبطال منذ عِقدين من الزمان، سيطر على الشوط الثاني، وترك البديل ويلسون بصمة سريعة بعد المشاركة، وأدرك التعادل من مدى قريب.