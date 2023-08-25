أخضر السيدات الكروي يتراجع مرتبتين في التصنيف العالمي لشهر أغسطس 2023

تراجع المنتخب السعودي للسيدات لكرة القدم مرتبتين في التصنيف العالمي للسيدات، الصادر اليوم الجمعة، من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن شهر أغسطس الجاري.
وبات المنتخب السعودي في المركز 172 عالميًا، بعدما كان في التصنيف الماضي الصادر في شهر يونيو 2023 بالمركز 170 عالميًا.
يشار إلى أن المنتخب السعودي للسيدات، دخل رسميًا تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في مارس الماضي، وذلك بعد أقل من عامين على تأسيسه بعد تحقيق نتائج متميزة ونمو سريع خلال الفترة الماضية.
ومع انتهاء كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلندا 2023، تمكّن مُنتخب إسبانيا من كتابة التاريخ بعد تتويجه الرائع باللقب العالمي للمرة الأولى في تاريخه، ما مكّنه من القيام بقفزة مميزة في تصنيف العالمي للسيدات، لينتقل من المركز السادس إلى المركز الثاني، في الحقيقة، منتخب لاروخا كان قادرًا على احتلال الصدارة لولا خسارته 35 نقطة بسبب هزيمته القاسية أمام اليابان برباعية نظيفة في لقاء الجولة الأخيرة من دور المجموعات.
تلك الهزيمة، مكّنت منتخب السويد من التربع على عرش التصنيف العالمي للمرة الأولى في تاريخه، منتقلًا بذلك من المركز الثاني إلى المركز الأول، المنتخب الاسكندنافي، وبعد احتلاله المركز الثالث في البطولة الأخيرة، تمكّن من تجريد منتخب الولايات المتحدة الأمريكية من عرشه (انتقل من المركز الأول للثالث)، وذلك بعد إقصاء رفيقات ألكس مورجان من دور الـ16 في المونديال الأخير على يد السويديات أنفسهن.
منتخب أستراليا تراجع بمركز واحد للمركز 11، وهو ما جاء بسبب فشله في الصعود على منصة التتويج في كأس العالم للسيدات FIFA 2023، مكتفيًا بالمركز الرابع، ليخرج بذلك من قائمة أفضل 10 في التصنيف العالمي، وهي القائمة التي دخلها مُنتخب اليابان بعد بلوغه ربع النهائي في المونديال، منتقلًا بذلك من المركز 11 إلى المركز الثامن.
مُنتخب هولندا ارتقى بمركزين من الرتبة التاسعة إلى السابعة، أما ألمانيا فقد تراجعت بأربعة مراكز من الثاني للسادس؛ بسبب فشلها في تجاوز الدور الأول من كأس العالم للسيدات، نفس ذلك المصير تسبب في تراجع منتخب كندا من المركز السابع للعاشر.
مُنتخب المغرب كان أكبر المستفيدين في ترتيب شهر أغسطس، وذلك بعد نجاحه في العبور لدور الـ16 في مشاركته الأولى على الإطلاق في كأس العالم للسيدات FIFA. لبؤات الأطلس قفزن 14 مركزًا لينتقلن حاليًا إلى المركز 58.
المُنتخبات الإفريقية الأخرى التي شاركت في كأس العالم للسيدات FIFA 2023 ارتقت بدورها بشكل ملحوظ في الترتيب، حيث تمكنت جنوب إفريقيا من كسب 9 مراكز، لتوجد حاليًا في المركز 45، أما نيجيريا فقد كسبت 8 مراكز محتلة المرتبة 32 على العالم، وزامبيا، ارتقت 8 مراكز بدورها لتصل للمرتبة 69.