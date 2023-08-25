أخضر السيدات الكروي يتراجع مرتبتين في التصنيف العالمي لشهر أغسطس 2023

تلك الهزيمة، مكّنت منتخب السويد من التربع على عرش التصنيف العالمي للمرة الأولى في تاريخه، منتقلًا بذلك من المركز الثاني إلى المركز الأول، المنتخب الاسكندنافي، وبعد احتلاله المركز الثالث في البطولة الأخيرة، تمكّن من تجريد منتخب الولايات المتحدة الأمريكية من عرشه (انتقل من المركز الأول للثالث)، وذلك بعد إقصاء رفيقات ألكس مورجان من دور الـ16 في المونديال الأخير على يد السويديات أنفسهن.