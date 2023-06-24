اليمن يسعى لتخطي عقبة إيران.. وتايلاند في مواجهة قوية أمام كوريا الجنوبية

يسعى منتخب اليمن لمواصلة العروض القوية عندما يتواجه مع إيران اليوم الأحد على ملعب ثاماسات في باثوم ثاني، ضمن ربع النهائي بكأس آسيا للناشئين تحت 17 عامًا 2023 في تايلاند.