اليمن يسعى لتخطي عقبة إيران.. وتايلاند في مواجهة قوية أمام كوريا الجنوبية

يسعى منتخب اليمن لمواصلة العروض القوية عندما يتواجه مع إيران اليوم الأحد على ملعب ثاماسات في باثوم ثاني، ضمن ربع النهائي بكأس آسيا للناشئين تحت 17 عامًا 2023 في تايلاند.
ويلعب الفائز في هذه المباراة في الدور قبل النهائي يوم الخميس مع الفائز من مباراة اليابان وأستراليا التي ستقام غدًا الاثنين.
وفي المباراة الثانية يطمح منتخب كوريا الجنوبية للعبور إلى الدور قبل النهائي، عندما يتقابل مع تايلاند المضيفة اليوم الأحد على ملعب باثوم ثاني، ضمن دور الثمانية.
ويلعب الفائز في هذه المباراة في الدور قبل النهائي يوم الخميس مع الفائز من مباراة السعودية وأوزبكستان التي ستقام غدًا الاثنين.
يُشار إلى أن المنتخبات المتأهلة إلى الدور قبل النهائي تحصل على البطاقات الأربع المخصصة لقارة آسيا في كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا 2023 في إندونيسيا.