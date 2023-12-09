أخضر البلياردو والسنوكر يصل إلى الأردن.. للمشاركة في العربية

وصلت، اليوم السبت، بعثة المنتخب السعودي للبلياردو والسنوكر إلى العاصمة الأردنية عمان، للمشاركة في البطولة العربية للبلياردو والسنوكر، التي تقام خلال الفترة من 11 إلى 20 ديسمبر الجاري في الأردن.