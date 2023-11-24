مارسيلو غاياردو في ظهوره الأول مع الاتحاد يكشف عن تشكيلة الاتفاق

كشف الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، المدير الفني الجديد لفريق الاتحاد، عن أول تشكيلة له في دوري المحترفين، حينما يحل اتحاد جدة ضيفاً على الاتفاق مساء يوم الجمعة، على ملعب الاتفاق بمدينة الدمام، في إطار الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي للمحترفين.