أخضر الناشئين ينشد الفوز الثالث في كأس آسيا من بوابة الصين

وأضاف: لكن الفارق كبير بين المباريات الودية والمباريات الرسمية، ونحن سندخل هذه المباراة بعد أن ضمنا التأهل، وهذا سيكون له تأثير أيضًا، ولكن على الرغم من كل شيء فإن المنتخب الصيني قوي جدًا ونحن نحترمه كثيرًا.