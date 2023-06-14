الكشف عن تفاصيل عرض الهلال للتعاقد مع لويس ألبيرتو لاعب لاتسيو الإيطالي

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن سعي نادي الهلال، للتعاقد مع الإسباني لويس ألبيرتو، لاعب لاتسيو الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وقالت الصحيفة الإسبانية إن الهلال قدم عرضاً لنادي لاتسيو بقيمة 15 مليون يورو، مقابل الحصول على خدمات ألبيرتو، لمدة 5 سنوات .
وبحسب ذات الصحيفة فإن اللاعب الإسباني سيحصل أيضاً على راتب يقدر بـ8 ملايين يورو سنوياً، مشددة على أن النادي الإيطالي يقوم بدراسة العرض السعودي في الوقت الحالي.
ويمتلك لويس ألبرتو البالغ من العمر 31 عاماً، عقداً مع نادي لاتسيو حتى 2028، وكان قد انتقل للعب إليه في 2016 .
وسبق للاعب الإسباني اللعب لعدة أندية مثل: إشبيلية، أتلتيكو، برشلونة، ليفربول، مالقا، ديبورتيفو لاكورونيا .