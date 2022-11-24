قطر والسنغال وإنجلترا في افتتاح الجولة الثانية من منافسات كأس العالم

تنطلق غدًا الجمعة مباريات الجولة الثانية من منافسات كأس العالم قطر 2022، بعدة لقاءات قوية، حيث تُقام أربع مباريات على النحو التالي:
تُقام المباراة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، حيث تُقام المباراة على ملعب أحمد بن علي حيث يقع المنتخبان بالمجموعة الثانية بجانب إنجلترا والولايات المتحدة.
منتخب ويلز يملك نقطة واحدة من التعادل أمام الولايات المتحدة فيما لا تملك إيران أي رصيد نقطي بعد الخسارة أمام إنجلترا فيما تملك الولايات المتحدة نقطة واحدة وإنجلترا ثلاث نقاط.
تُقام المباراة، في تمام الساعة 4 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، حيث تُقام المباراة على ملعب الثمامة، وهما بالمجموعة الأولى بجانب منتخبي هولندا والإكوادور.
كلا المنتخبين تعرضا للهزيمة في الجولة الأولى ولا يملكان نقاطًا فيما تملك الإكوادور وهولندا ثلاث نقاط لكل منهما.
تُقام المباراة في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب خليفة الدولي، حيث يقع المنتخبان بالمجموعة الأولى إلى جانب قطر والسنغال.
يحتل المنتخبان صدارة المجموعة برصيد ثلاث نقاط حيث فازت الإكوادور على قطر فيما تغلبت هولندا على السنغال.
تُقام المباراة في تمام الساعة 10 مساء، على ملعب البيت، حيث يقع كل منهما بالمجموعة الثانية بجانب منتخبي إيران وويلز.
يحتل إنجلترا صدارة المجموعة برصيد ثلاث نقاط بعد الفوز في الجولة الأولى على إيران فيما تملك الولايات المتحدة نقطة واحدة بعد التعادل مع ويلز.