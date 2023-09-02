لاعب مانشستر سيتي "كايل ووكر" يدخل دائرة اهتمام الأهلي في الميركاتو الصيفي

وانضم كايل ووكر؛ البالغ من العمر 33 عاماً، إلى مانشستر سيتي الإنجليزي في 2017، وسبق له اللعب لعديدٍ من الأندية، مثل: أستون فيلا، شيفيلد يونايتد، توتنهام هوتسبير، نورثامبتون تاون، وكوينز بارك رينجرز.