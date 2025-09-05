أندية سعودية تترقّب مصير "أونانا".. حارس مانشستر يونايتد يقترب من الرحيل

بات الكاميروني أندريه أونانا، حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي، محط أنظار عدد من أندية دوري روشن السعودي، مع استمرار فترة الانتقالات الصيفية في المملكة حتى 10 سبتمبر الجاري.
وبحسب موقع "TBR Football"، فإن إدارة مانشستر يونايتد أبلغت أونانا بإمكانية البحث عن نادٍ جديد، مع وجود احتمالية لإعارته، لكنها لا تمانع في بيعه إذا توفرت الفرصة المناسبة.
وأوضح التقرير أن نادي الشباب يُعد من أبرز المهتمين بالتعاقد مع الحارس الكاميروني، في حين أبدى نادي الاتحاد رغبة مشابهة، إلا أنه بحاجة أولاً إلى تحرير خانة لاعب أجنبي.
كما يدرس الهلال والنصر إجراء تغييرات على مركز حراسة المرمى، ما قد يدفعهما لدخول السباق على أونانا خلال الأيام المقبلة.
ورغم إغلاق نافذة الانتقالات في إنجلترا، إلا أن السوق لا يزال مفتوحًا في السعودية، ما يمنح الأندية فرصة إضافية لحسم الصفقة قبل 10 سبتمبر.
وتقلصت فرص أونانا (29 عامًا) في المشاركة أساسيًا مع يونايتد بعد التعاقد مع الحارس البلجيكي سين لامنس، ليشتد التنافس مع التركي ألطاي بايندير على المركز الأساسي.
وكان أونانا قد انضم إلى مانشستر يونايتد صيف 2023 قادمًا من إنتر ميلان الإيطالي، مقابل 50 مليون يورو، بعقد يمتد حتى 2028، مع خيار التمديد لموسم إضافي. وشارك في 101 مباراة مع الفريق، استقبل خلالها 148 هدفًا.