أندية سعودية تترقّب مصير "أونانا".. حارس مانشستر يونايتد يقترب من الرحيل

وكان أونانا قد انضم إلى مانشستر يونايتد صيف 2023 قادمًا من إنتر ميلان الإيطالي، مقابل 50 مليون يورو، بعقد يمتد حتى 2028، مع خيار التمديد لموسم إضافي. وشارك في 101 مباراة مع الفريق، استقبل خلالها 148 هدفًا.