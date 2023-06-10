"الأخضر الأولمبي" يواجه كوستاريكا ضمن بطولة تولون الدولية

يخوض المنتخب السعودي تحت 23 عامًا غدًا الأحد مباراته ضمن الجولة الثالثة من منافسات بطولة موريس ريفيلو الدولية (بطولة تولون)، المقامة حتى الثامن عشر من شهر يونيو الجاري، وذلك في إطار برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024.