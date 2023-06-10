"الأخضر الأولمبي" يواجه كوستاريكا ضمن بطولة تولون الدولية

يخوض المنتخب السعودي تحت 23 عامًا غدًا الأحد مباراته ضمن الجولة الثالثة من منافسات بطولة موريس ريفيلو الدولية (بطولة تولون)، المقامة حتى الثامن عشر من شهر يونيو الجاري، وذلك في إطار برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024.
ويلاقي الأخضر منتخب كوستاريكا في تمام الثانية مساء بتوقيت فرنسا (الثالثة مساء بتوقيت السعودية) على ملعب لاتر دي تينيغي في مدينة أوباغن في فرنسا.
ميدانيًّا، أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية مساء اليوم السبت تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبَّقوا خلالها مرانًا لياقيًّا، أعقبه العمل على الجوانب التكتيكية.
الجدير بالذكر أن مشاركة المنتخب السعودي تحت 23 عامًا في بطولة تولون تأتي ضمن برنامج الإعداد للتصفيات الآسيوية المزمع انطلاقها مطلع شهر سبتمبر المقبل، والمؤهلة لكأس آسيا في قطر 2024، التي بدورها تؤهل إلى المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).