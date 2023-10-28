ريال مدريد يحسم الكلاسيكو أمام برشلونة بثنائية

حسم ريال مدريد الكلاسيكو أمام برشلونة، بعد أن قلب تأخره بهدف إلى فوز بهدفين مقابل هدف مساء يوم السبت، على الملعب الأولمبي المؤقت لنادي برشلونة لحساب منافسات الجولة 11 من الدوري الإسباني لكرة القدم.