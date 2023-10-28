رياضة

ريال مدريد يحسم الكلاسيكو أمام برشلونة بثنائية

فرحة لاعبي ريال مدريد بتسجيل هدف في مرمى برشلونة في الدوري الإسباني
فرحة لاعبي ريال مدريد بتسجيل هدف في مرمى برشلونة في الدوري الإسباني

حسم ريال مدريد الكلاسيكو أمام برشلونة، بعد أن قلب تأخره بهدف إلى فوز بهدفين مقابل هدف مساء يوم السبت، على الملعب الأولمبي المؤقت لنادي برشلونة لحساب منافسات الجولة 11 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

تقدم برشلونة مبكراً منذ الدقيقة السادسة عن طريق الألماني إلكاي جوندوجان وتمكن ريال مدريد من تعديل النتيجة عبر نجمه الإنجليزي جود بيلينجهام في الدقيقة 68 من قذيفة صاروخية، وعاد ذات اللاعب ليسجل الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة الأولى من الوقت البديل للشوط الثاني.

بهذه النتيجة رفع ريال مدريد رصيده إلى 28 نقطة في الصدارة موسعاً الفارق مع غريمه التقليدي برشلونة إلى 4 نقاط الذي تراجع للمركز الثالث برصيد 24 نقطة.

الدوري الإسباني لكرة القدم
نادي ريال مدريد الإسباني
رئيس نادي برشلونة الإسباني

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