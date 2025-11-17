القادسية يتوَّج بطلًا للشرقية في الجودو لفئة الكبار بـ18 ميدالية

تُوِّج فريق نادي القادسية للجودو (فئة الكبار) بلقب كأس المركز الأول في بطولة المنطقة الشرقية التأهيلية للجودو، التي اختُتمت منافساتها في الصالة الخضراء بمدينة الدمام، بعد حضور لافت وسيطرة واضحة على مجريات البطولة.
وحقق الفريق القدساوي إجمالي ثماني ميداليات، بواقع ست ميداليات ذهبية، وميدالية فضية، وميدالية برونزية.
وجاءت الميداليات الذهبية عبر كل من: تميم الخالدي، فارس الجوهر، علي مجرشي، محمد الهاجري، محمد الشيخ، وراكان الدوسري، فيما نال محمد المالكي الميدالية الفضية، وحقق حمد الخالدي الميدالية البرونزية.
وسار فريق فئة الناشئين على خطى زملائهم الكبار، بالتتويج بكأس المركز الأول أيضًا في البطولة نفسها، بعد أن حصد لاعبوه ست ميداليات، بواقع أربع ميداليات ذهبية لكل من: عبدالله مشلح، محمد جباري، سعود المالكي، وريان شبيلي، فيما نال فراس جباري الميدالية الفضية، وسلطان الجوهر الميدالية البرونزية.
وفي البطولة ذاتها، أحرز فريق مركز تدريب القادسية مركزًا متقدمًا بحصوله على المركز الثاني، بعد فوزه بأربع ميداليات، بواقع ميداليتين ذهبيتين لكل من: تركي بخيت، وعبدالله العيسى، فيما نال محمد المجلجل الميدالية الفضية، وخالد الحربوش الميدالية البرونزية.