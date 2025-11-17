القادسية يتوَّج بطلًا للشرقية في الجودو لفئة الكبار بـ18 ميدالية

وسار فريق فئة الناشئين على خطى زملائهم الكبار، بالتتويج بكأس المركز الأول أيضًا في البطولة نفسها، بعد أن حصد لاعبوه ست ميداليات، بواقع أربع ميداليات ذهبية لكل من: عبدالله مشلح، محمد جباري، سعود المالكي، وريان شبيلي، فيما نال فراس جباري الميدالية الفضية، وسلطان الجوهر الميدالية البرونزية.