عالمي جديد بالملاعب السعودية: أوباميانغ.. ورث حب كرة القدم وشغف المنافسة

وورث ابن الـ35 عامًا عن والديه حب كرة القدم، وشغف المنافسة.. وقد بدأ مسيرته الكروية في أكاديمية ميلان الإيطالي، لكنه لم يحظَ بفرصة حقيقية لإثبات نفسه؛ فانتقل إلى أندية فرنسية وإيطالية عدة قبل أن يحط رحاله في سانت إتيان، حيث بزغ نجمه، وأصبح أحد أبرز المهاجمين في الدوري الفرنسي، قبل محطته الأبرز في الدوري الألماني.