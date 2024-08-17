المؤتمر العالمي يناقش مدى قوة وتأثير قطاعي الرياضة والرياضات الإلكترونية في السعودية

وتعليقًا على هذا الموضوع، قال الأمير فيصل: "عندما فتحت المملكة العربية السعودية أبوابها للعالم، أصبح قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية محورًا رئيسيًّا في تحول المشهد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في المملكة إلى مركز عالمي للابتكار والتفاعل. ستتناول الجلسةُ الحوارية التي ستقام ضمن مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة، مسيرةَ النمو التي شهدتها المملكة في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، وستسلط الضوء على الخطوات القادمة والخطط المستقبلية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية.. هدف المملكة معلن وواضح؛ وهو أن تكون مركز اللعبة والدولة الرائدة في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية عالميًّا، وأن تساهم في دفع عجلة نمو هذا القطاع وتطويره ورسم ملامح مستقبله على الصعيد العالمي".