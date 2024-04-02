لاعبو كرة القدم وهدايا لا تُنسى إلى زملائهم.. من بينها الهواتف الذهبية والسيارات

وكشف مورينيو في تصريحات صحفية عقب المباراة، أنه وعد مهاجمه «فيليكس أفينا جيان»، بأنه سيشتري له حذاءً جديدًا إذا سجل في مرمى جنوى. لكن الشاب لم يسجل هدفًا واحدًا فحسب، بل سجل ثنائية، موضحًا: «لقد وعدت فيليكس بأن أشتري له الحذاء الذي يريده، وهو باهظ الثمن ويكلف 800 يورو، فبعد تسجيله ضد جنوى ركض إليّ وقال لي ألا أنسى وعدي، وفي صباح الغد، أول شيء سأفعله هو شراء الحذاء له».