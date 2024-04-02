لاعبو كرة القدم وهدايا لا تُنسى إلى زملائهم.. من بينها الهواتف الذهبية والسيارات

الهدايا من أفضل الطرق التي يمكن بها إيصال رسائل المحبة أو الإعجاب بالمواقف، أو التهنئة بالنجاح، وهو أمر لا يُستثنى منه لاعبو كرة القدم، والذين ظهر بعضهم في مواقف عدّة وهم يقدّمون الهدايا إلى زملائهم.
مؤخرًا، فاجأ لاعب نادي الهلال السنغالي خاليدو كوليبالي زميله المدافع علي البليهي بهدية، تعبيرًا عن مهارته في المباريات.
وفي مقطع فيديو، ظهر كوليبالي وهو يصافح علي البليهي، ويقدم له شنطة بها هدية بينما كان يقول له: "هذه هدية لك، مدافع جيد ما شاء الله".
وأشاد الجمهور بتلك اللفتة الطيبة، مؤكدين أنها تعكس روح التضامن والتقدير بين اللاعبين في فريق الهلال، حيث يسعى كل لاعب لتشجيع ودعم زملائه والاعتراف بمهاراتهم.
وفي العام الماضي، حصل سعود عبدالحميد لاعب نادي الهلال، على هدية خاصة من كريم بنزيما، وقتما كان يقود خط هجوم ريال مدريد الإسباني، عقب تألق الأول في كأس العالم للأندية.
ولفت سعود عبدالحميد الأنظار بمستواه المميز مع وصول الهلال إلى نهائي كأس العالم للأندية، في إنجاز سعودي غير مسبوق، ما دفع بنزيما -الذي انتقل بعد ذلك إلى صفوف الاتحاد- إلى إهدائه قميص ريال مدريد، تعبيرًا عن إعجابه بالمستوى الذي ظهر عليه في بطولة كأس العالم للأندية التي استضافتها المغرب.
ونشر سعود عبدالحميد عبر "إنستجرام"، معبرًا عن سعادته بالحصول على قميص كريم بنزيما.
أمّا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر الحالي، فقد سبق له وقدّم أجهزة أبل آي ماك لكل زملائه في يوفنتوس، كهدية اعتذار بعد حصوله على بطاقة حمراء ضد فالنسيا في دوري أبطال أوروبا في موسمه الأول مع النادي.
وقد شهد الظهور الأول للبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، مع البيانكونيري في دوري أبطال أوروبا واقعة غريبة بتعرضه للطرد في ملعب ميساتيا في إسبانيا خلال لقاء فريقه أمام فالنسيا في الجولة الأولى من البطولة لموسم 2018-2019.
ووقتها، قرر ماسيمليانو أليجري المدير الفني لليوفي في تلك الفترة، معاقبة الدون، الذي كان الأفضل في العالم وقتها، بإجباره على تقديم هدية لزملائه.
وفي العام الماضي، أنفق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نحو 6 ملايين دولار على هدايا أرسلها لزملائه في منتخب الأرجنتين الفائز بكأس العالم قطر 2022 بالإضافة إلى الطاقم التدريبي.
والهدية كانت عبارة عن هاتف "آيفون 14 برو ماكس" مطلي بالذهب من عيار 24 قيراطًا، وكل هاتف بلغ ثمنه نحو 162 ألف دولار، كما أن كل هاتف حمل اسم اللاعب ورقمه وشعار المنتخب الأرجنتيني محفور عليه.
أما المهاجم النرويجي الدولي، إيرلينغ هالاند، فقد قدّم ساعات ثمينة إلى أصدقائه في بروسيا دورتموند كهدايا وداع، قبل الانضمام إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، وهي الهدية التي قدرت قيمتها بنحو نصف مليون يورو.
وكشفت صحيفة "بيلد" الألمانية أن المهاجم اشترى 33 ساعة روليكس، لزملائه اللاعبين، قيمة كل منها 10 آلاف يورو، ونقش على كل منها إهداء خاص، كما اشترى 20 ساعة أوميغا، تقدر قيمة كل منها بـ 6 آلاف يورو لمدربي دورتموند.
وفي عام 2012، قدّم أسطورة نادي تشيلسي الإنجليزي ديديه دروغبا لزملائه بالفريق حلقات من المجوهرات صُممت خصيصًا، وهي خاتم من الذهب والألماس والياقوت، بقيمة تتجاوز الـ 800,000 يورو.
وسلّم اللاعب الإيفواري ولاعب نادي تشيلسي الإنجليزي السابق أصدقائه مجموعة من المجوهرات لإحياء ذكرى الفوز والانتصار في دوري أبطال أوروبا، حيث أدرج أيضًا على كل خاتم اسم كل لاعب والرقم، جنبًا إلى جنب مع التاريخ الذي هزم فيه بايرن ميونيخ في نهائي البطولة.
وفي عام 2021، حصل المهاجم فيليكس أفينا جيان على حذاء من المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب نادي روما الإيطالي، بعدما سجّل ثنائية ضد جنوى، قاد بها فريقه لتحقيق انتصار خارج أرضه في الوقت القاتل ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإيطالي.
وكشف مورينيو في تصريحات صحفية عقب المباراة، أنه وعد مهاجمه «فيليكس أفينا جيان»، بأنه سيشتري له حذاءً جديدًا إذا سجل في مرمى جنوى. لكن الشاب لم يسجل هدفًا واحدًا فحسب، بل سجل ثنائية، موضحًا: «لقد وعدت فيليكس بأن أشتري له الحذاء الذي يريده، وهو باهظ الثمن ويكلف 800 يورو، فبعد تسجيله ضد جنوى ركض إليّ وقال لي ألا أنسى وعدي، وفي صباح الغد، أول شيء سأفعله هو شراء الحذاء له».
من جانبه، قدّم النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش أجهزة "بلاي ستيشن 5" التي كانت قد صدرت حديثًا، إلى زملائه في فريق ميلان لرفع الروح المعنوية بينهم.
وبالفعل، وثق عدد من نجوم الفريق صور الهدايا ونشروها عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنهم: رافاييل لياو، صامويل كاستييخو، وماتيو موساشيو، مُعبّرين عن شكرهم للنجم إبراهيموفيتش.
وقدم النجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، عند رحيله من مانشستر سيتي إلى نادي برشلونة ساعات "تاغ هوير" التي تبلغ قيمتها نحو 1300 جنيه إسترليني، منقوشة بعبارة Gracias! Kun Aguero لكل عضو من فريق العمل.
وقال موقع "الأتلتيك" البريطاني، وإنه خلاف الساعات، أجرى النجم المخضرم سحبًا على سيارة من طراز "رينج روفر إيفوك"، وفاز بها أحد عمال غرفة الملابس.
يذكر أن سيرجيو أغويرو اعتزل كرة القدم لأسباب صحية في ديسمبر 2021 بعد ثبوت إصابته بمرض في القلب.