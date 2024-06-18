قناع واقٍ في المباريات المقبلة.. الاتحاد الفرنسي يعلن حجم إصابة "مبابي"

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، حجم الإصابة التي تعرض لها نجم المنتخب كليان مبابي في الدقائق الأخيرة من مباراة النمسا أمس التي حقق منتخب الديوك الفوز فيها بنتيجة هدف للاشيء.