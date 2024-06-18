قناع واقٍ في المباريات المقبلة.. الاتحاد الفرنسي يعلن حجم إصابة "مبابي"

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، حجم الإصابة التي تعرض لها نجم المنتخب كليان مبابي في الدقائق الأخيرة من مباراة النمسا أمس التي حقق منتخب الديوك الفوز فيها بنتيجة هدف للاشيء.
وقال الاتحاد إن قائد المنتخب الوطني كيليان مبابي أصيب بكسر في أنفه في وقت متأخر من فوز فريقه 1- صفر في بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 أمس الاثنين.
وتعرض مبابي، البالغ من العمر 25 عامًا وأحد أبرز لاعبي البطولة، للإصابة عندما اصطدم بكتف المدافع النمساوي كيفن دانسو في التحام خلال ضربة رأس.
وغادر مبابي الملعب -وفق "سكاي نيوز عربية"- قرب النهاية في سيارة إسعاف للخضوع لفحص بالأشعة.
وقال الاتحاد الفرنسي في بيان: "أصيب كيليان مبابي بكسر في الأنف خلال الشوط الثاني من مباراة النمسا وفرنسا أمس الاثنين في دوسلدورف".
وأضاف: "خضع اللاعب في البداية للعلاج بواسطة الطاقم الطبي والطبيب فرانك لو جال الذي شخّص إصابته بكسر في الأنف. وتم تأكيد التشخيص عقب الفحوصات بالأشعة في مستشفى دوسلدورف".
وتابع الاتحاد في بيانه: "كيليان مبابي عاد لمقر معسكر المنتخب الفرنسي، وسيخضع للعلاج خلال الأيام المقبلة دون أن يخضع لجراحة على الفور".
وتواجه فرنسا هولندا يوم الجمعة المقبل.
وقال الاتحاد الفرنسي: "سيتم صنع قناع للسماح للاعب رقم 10 في المنتخب الفرنسي باستئناف البطولة بعد فترة مخصصة للعلاج".