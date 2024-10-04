صافرة سلفادورية للرياض والقادسية.. تعرّف على حكام الجولة السادسة من "روشن"

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن طواقم التحكيم التي ستتولى إدارة مباريات اليوم الجمعة من منافسات الجولة السادسة من دوري روشن للمحترفين للموسم الرياضي 2024/2025.
وعين طاقم تحكيم من أمريكا الوسطى لقيادة مباراة الرياض وضيفه القادسية التي يستضيفها ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالعاصمة الرياض؛ حيث سيقود الحكم الدولي السلفادوري إيفان بارتون المباراة حكماً للساحة وسيساعده مواطنه دافيد موران كمساعد أول والحكم هنري بوبيرو من نيكاراغوا مساعد ثانٍ، فيما سيتولى السلفادوري إسماعيل كورنيجو إدارة غرفة الفيديو بمساعدة من الحكم السعودي عمر الجمل.
واختار اتحاد كرة القدم الحكم سامي الجريس لإدارة مواجهة الخليج ونظيره الخلود على أن يعاونه هشام الرفاعي وأحمد ودعاني، في حين سيشرف عبدالصمد بكري على غرفة الفيديو بمساعدة من عيسى الخيبري.
وكلف عبدالله الخربوش لقيادة لقاء ضمك مع ضيفه الشباب؛ حيث سيساعده كل من إبراهيم الدخيل ومؤيد المسجن، فيما ستكون غرفة الفيديو بعهدة محمد الغامدي وبمساعدة سامي العرفج.