صافرة سلفادورية للرياض والقادسية.. تعرّف على حكام الجولة السادسة من "روشن"

وعين طاقم تحكيم من أمريكا الوسطى لقيادة مباراة الرياض وضيفه القادسية التي يستضيفها ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالعاصمة الرياض؛ حيث سيقود الحكم الدولي السلفادوري إيفان بارتون المباراة حكماً للساحة وسيساعده مواطنه دافيد موران كمساعد أول والحكم هنري بوبيرو من نيكاراغوا مساعد ثانٍ، فيما سيتولى السلفادوري إسماعيل كورنيجو إدارة غرفة الفيديو بمساعدة من الحكم السعودي عمر الجمل.