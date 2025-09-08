في التجريبية الأخيرة قبل ملحق المونديال.. الأخضر يتعادل مع التشيك

تعادل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مع نظيره التشيكي 1-1، في اللقاء الودي الذي أقيم مساء اليوم الاثنين على ملعب "مالتشوفيسكا"، ضمن معسكر الأخضر الإعدادي في جمهورية التشيك خلال فترة أيام "فيفا" لشهر سبتمبر.