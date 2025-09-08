في التجريبية الأخيرة قبل ملحق المونديال.. الأخضر يتعادل مع التشيك

تعادل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مع نظيره التشيكي 1-1، في اللقاء الودي الذي أقيم مساء اليوم الاثنين على ملعب "مالتشوفيسكا"، ضمن معسكر الأخضر الإعدادي في جمهورية التشيك خلال فترة أيام "فيفا" لشهر سبتمبر.
وتقدم المنتخب التشيكي أولًا عبر اللاعب توماس تشوري من ركلة جزاء في الدقيقة 21، قبل أن يدرك عبد الله الحمدان التعادل للأخضر من ركلة حرة مباشرة أسكنها الزاوية اليمنى في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.
ويستعد المنتخب السعودي لخوض منافسات الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026، حيث يلعب ضمن المجموعة الثانية إلى جانب العراق وإندونيسيا.
وتُقام مباريات الدور الرابع من الملحق خلال الفترة ما بين 8 و14 أكتوبر المقبل، بنظام التجمع في مدينة جدة.