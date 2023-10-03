جماهير الهلال في صدارة الحضور الجماهيري للمباريات.. بعد مرور 8 جولات من دوري روشن

كشف الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي للمحترفين، عن أكثر الأندية السعودية حضوراً للجماهير حتى الجولة الـ8 من الدوري.
وتصدّرت جماهير نادي الهلال كأكثر الجماهير حضوراً، حيث بلغ عدد الحضور نحو 103398، يليه بالمركز الثاني جماهير الأهلي التي بلغت نحو 98856.
وجاءت في المركز الثالث جماهير نادي النصر بواقع 65003 حضروا المباريات، يليه بالمركز الرابع جماهير الاتحاد التي بلغت نحو 60411.
في حين وقعت جماهير الرائد والفتح خامساً وسادساً بعدد جماهيري بلغ 49977، 33386 على التوالي، في حين بلغت جماهير نادي الشباب بالمركز الـ18 بواقع 6999.