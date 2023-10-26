في سباق هلالي اتحادي أهلاوي.. الرياض تحتضن حفل ختام دوري البلياردو للأندية الممتازة.. غدًا الجمعة

من جانبه أكد رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري جاهزية الاتحاد لهذا الحدث وقال: "أكملنا كامل الاستعداد لختام هذا الموسم وجميع اللجان أكملت استعدادها وتحضيراتها للجولة الختامية، والتي سيتحدد خلالها بطل دوري الممتاز للبلياردو للأندية لدرجة الكبار، وسيتم تكريم الأبطال واللاعبين والإداريين والمدربين المميزين، ونتطلع إلى استمرار التنافس في دوريات البلياردو والسنوكر بين الأندية في كل الدرجات في الموسم المقبل 2024 وأن تدخل لعبة البلياردو والسنوكر ضمن استراتيجية دعم الأندية في القريب العاجل، بسبب كثرة الأندية التي أضيفت للعبة وتتجاوز 64 ناديًا إلى الآن، وتمنى الشمري في ختام حديثة التوفيق لجميع الأندية المشاركة".