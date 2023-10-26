في سباق هلالي اتحادي أهلاوي.. الرياض تحتضن حفل ختام دوري البلياردو للأندية الممتازة.. غدًا الجمعة

تحتضن العاصمة السعودية الرياض مساء غد الجمعة، حفل ختام الدوري الممتاز للبلياردو لدرجة الكبار في موسمه الثاني، بعد أن توج نادي مضر بالدوري في موسمه الأول.
ويُقام الحفل الختامي في تمام الساعة السادسة مساءً، على صالة تدريب الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر بحي اليرموك بالعاصمة الرياض، وتنطلق التصفيات النهائية عند الساعة الواحدة ظهرًا بمشاركة 6 أندية متأهلة إلى هذا الدور، هي أندية "الفتح والهلال والأهلي والاتحاد وضمك ومضر"، بعد اختتام دوري المجموعات الذي أقيم بنظام الذهاب والإياب على مدى 10 جولات وبمشاركة 12 ناديًا، تم تقسيمها إلى مجموعتين، تأهل إلى الأدوار النهائية أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل مجموعة.
من جانبه أكد رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري جاهزية الاتحاد لهذا الحدث وقال: "أكملنا كامل الاستعداد لختام هذا الموسم وجميع اللجان أكملت استعدادها وتحضيراتها للجولة الختامية، والتي سيتحدد خلالها بطل دوري الممتاز للبلياردو للأندية لدرجة الكبار، وسيتم تكريم الأبطال واللاعبين والإداريين والمدربين المميزين، ونتطلع إلى استمرار التنافس في دوريات البلياردو والسنوكر بين الأندية في كل الدرجات في الموسم المقبل 2024 وأن تدخل لعبة البلياردو والسنوكر ضمن استراتيجية دعم الأندية في القريب العاجل، بسبب كثرة الأندية التي أضيفت للعبة وتتجاوز 64 ناديًا إلى الآن، وتمنى الشمري في ختام حديثة التوفيق لجميع الأندية المشاركة".