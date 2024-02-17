مصادر في ليفربول: محمد صلاح سينتقل إلى السعودية في سبتمبر المقبل

ذكرت مصادر داخل نادي ليفربول الإنجليزي، أن النجم المصري محمد صلاح سيغادر النادي بنسبة 100% في فصل الصيف المقبل.
ووفقًا للمصادر، يتجه صلاح، الذي يُعد أحد أبرز النجوم في أوروبا، نحو الانتقال إلى السعودية كوجهةٍ قادمة له، ومن المتوقع أن تتم عملية الانتقال في شهر سبتمبر المقبل.
وعبّر مارك لورنسون؛ لاعب ليفربول السابق، عن رؤيته بأن محمد صلاح سيغادر أوروبا في فصل الصيف المقبل، مشيراً إلى أن الانتقال إلى السعودية هو الاحتمال الأكثر واقعية.
وتشير التقارير البريطانية إلى أن صلاح سبق أن أبلغ إدارة النادي عن رغبته في مغادرة الفريق، بهدف الانتقال إلى منطقة الشرق الأوسط.