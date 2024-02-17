مصادر في ليفربول: محمد صلاح سينتقل إلى السعودية في سبتمبر المقبل

ووفقًا للمصادر، يتجه صلاح، الذي يُعد أحد أبرز النجوم في أوروبا، نحو الانتقال إلى السعودية كوجهةٍ قادمة له، ومن المتوقع أن تتم عملية الانتقال في شهر سبتمبر المقبل.