الطريق إلى كأس العالم 2026: العراق يتجاوز إندونيسيا.. ونهائي الحسم يجمعه بالمنتخب السعودي

حسم منتخب العراق الأول لكرة القدم مواجهته أمام نظيره الإندونيسي بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية في الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026، وذلك على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، بقيادة الحكم الصيني ما نينغ.