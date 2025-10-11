الطريق إلى كأس العالم 2026: العراق يتجاوز إندونيسيا.. ونهائي الحسم يجمعه بالمنتخب السعودي

حسم منتخب العراق الأول لكرة القدم مواجهته أمام نظيره الإندونيسي بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية في الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026، وذلك على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، بقيادة الحكم الصيني ما نينغ.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المنتخبين، وشهد أخطر فرصة لإندونيسيا عند الدقيقة 13 بتسديدة من اللاعب روميني، فيما تصدت العارضة العراقية لتسديدة أخرى في الدقيقة 32.
وفي الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة 76، افتتح العراق التسجيل عبر زيدان إقبال بتسديدة أرضية زاحفة سكنت الشباك الإندونيسية.
وشهدت الدقيقة 90+9 طرد لاعب العراق زيد تحسين بعد تلقيه البطاقة الحمراء.
وبهذه النتيجة، بقيت صدارة المجموعة للسعودية بـ 3 نقاط، متفوقة بفارق الأهداف عن العراق صاحب المركز الثاني، فيما ودّعت إندونيسيا منافسات الملحق الآسيوي وفقدت فرصة التأهل إلى كأس العالم 2026.
ويواجه منتخب العراق نظيره المنتخب السعودي يوم الثلاثاء المقبل في مواجهة حاسمة لخطف بطاقة التأهل إلى التصفيات النهائية.