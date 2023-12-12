رئيس الاتحاد الآسيوي" سلمان آل خليفة": السعودية ستنظم بطولة استثنائية من كأس العالم للأندية

قال رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، إنه يتمنى التوفيق والنجاح لممثلي آسيا في كأس العالم للأندية، مؤكداً ثقته باللجنة المنظمة المحلية، والاتحادين السعودي والدولي لكرة القدم، لتقديم بطولة لا تُنسى.
وتابع "آل خليفة " عبر حساب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: "بالنيابة عن أسرة كرة القدم الآسيوية، أعرب عن أمنياتي بالتوفيق والنجاح لأوراوا ريد دايموندز والاتحاد وكذلك لحكام المباريات الآسيويين. لقد أثبتت فرقنا الآسيوية مراراً وتكراراً قدرتها على التنافس مع النخبة في العالم، ولدي الثقة بأنها سوف تستمر في تجسيد رؤية الاتحاد الآسيوي في الازدهار على الساحة العالمية".
و أتم "ليس هناك من يُنكر الشغف الواضح لكرة القدم الموجود في السعودية، وأنا واثق من أن الاتحاد السعودي لكرة القدم واللجنة المنظمة المحلية والاتحاد الدولي لكرة القدم سوف يقدمون بطولة استثنائية من شأنها أن تترك انطباعاً دائماً لدى مشجعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم".
وتقام منافسات البطولة خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر على ملعب الأمير عبدالله الفيصل وملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، حيث سيمثل قارة آسيا في هذه البطولة الفائز بلقب دوري أبطال آسيا الموسم الماضي أوراوا ريد دايموندز الياباني والمُضيف نادي الاتحاد السعودي.