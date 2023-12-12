رئيس الاتحاد الآسيوي" سلمان آل خليفة": السعودية ستنظم بطولة استثنائية من كأس العالم للأندية

و أتم "ليس هناك من يُنكر الشغف الواضح لكرة القدم الموجود في السعودية، وأنا واثق من أن الاتحاد السعودي لكرة القدم واللجنة المنظمة المحلية والاتحاد الدولي لكرة القدم سوف يقدمون بطولة استثنائية من شأنها أن تترك انطباعاً دائماً لدى مشجعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم".