في المنطقة التاريخية بمدينة جدة.. إطلاق التميمة الرسمية لبطولة كأس العالم للأندية السعودية 2023

واكتمل عقد الأندية المشاركة في البطولة، عقب تتويج فلوميننسي البرازيلي بكأس ليبرتادوريس الأمريكية الجنوبية لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، على حساب بوكا جونيورز الأرجنتيني، لينضم إلى أندية الاتحاد السعودي، الأهلي المصري، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، كلوب ليون المكسيكي، مانشستر سيتي الإنجليزي، أوراوا ريد دياموندز الياباني.