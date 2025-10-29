في ختام معسكره الإعدادي بالإمارات.. الأخضر تحت 17 يواجه تشيلي

يخوض المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم، غداً الخميس، مباراته الودية الثانية، في ختام معسكره الإعدادي المقام بدولة الإمارات، والذي يأتي ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج التحضيري لكأس العالم تحت 17 عامًا 2025، المقرر انطلاقه مطلع نوفمبر المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.