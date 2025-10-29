في ختام معسكره الإعدادي بالإمارات.. الأخضر تحت 17 يواجه تشيلي

يخوض المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم، غداً الخميس، مباراته الودية الثانية، في ختام معسكره الإعدادي المقام بدولة الإمارات، والذي يأتي ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج التحضيري لكأس العالم تحت 17 عامًا 2025، المقرر انطلاقه مطلع نوفمبر المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.
ويواجه "الأخضر" نظيره منتخب تشيلي عند الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات (الخامسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة)، على ملعب نادي رأس الخيمة.
ميدانيًا، أجرى لاعبو المنتخب مساء اليوم الأربعاء حصتهم التدريبية بقيادة المدرب الوطني عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، حيث اشتملت التدريبات على تمارين لياقية، تلتها تدريبات فنية وتكتيكية.
ويُذكر أن المنتخب السعودي تحت 17 عامًا يتواجد في المجموعة (الثانية عشرة) في كأس العالم، إلى جانب منتخبات النمسا، ومالي، ونيوزيلندا.