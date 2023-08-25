الاتحاد يتوصل إلى اتفاق مبدئي مع بالميراس لضم غوستافو غوميز

كشفت تقارير صحفية عن توصل إدارة نادي الاتحاد، لاتفاق مع نادي بالميراس البرازيلي، لضم البارغواياني، غوستافو غوميز، لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ووفقًا لما أفادت به مصادر قناة "الكأس" القطرية فإن نادي الاتحاد توصل لاتفاق مبدئي مع بالميراس البرازيلي من أجل الظفر بخدمات الدولي البارغوياني غوستافو غوميز، بالموسم الجديد.
وسبق أن ارتبط اسم اللاعب لنادي النصر، حيث قدم له عرضاً رسمياً لضمه لمدة 3 مواسم، قبل أن تتوقف المفاوضات بين الطرفين.
ويلعب غوميز البالغ من العمر 30 عامًا، مع بالميراس منذ 2018، قادماً من إيه سى ميلان الإيطالي. وينتهي عقد المدافع البارغويانى في 2026، كما يلعب للمنتخب البارغوياني منذ 2013، وتبلغ قيمته السوقية الحالية 9 ملايين يورو .