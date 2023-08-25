الاتحاد يتوصل إلى اتفاق مبدئي مع بالميراس لضم غوستافو غوميز

ويلعب غوميز البالغ من العمر 30 عامًا، مع بالميراس منذ 2018، قادماً من إيه سى ميلان الإيطالي. وينتهي عقد المدافع البارغويانى في 2026، كما يلعب للمنتخب البارغوياني منذ 2013، وتبلغ قيمته السوقية الحالية 9 ملايين يورو .