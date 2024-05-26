أندية الدوري تستهدف لاعبين بالدوري التركي خلال الانتقالات الصيفية

تستهدف أندية الدوري السعودي للمحترفين التعاقد مع لاعبَيْن اثنَيْن بالدوري التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ووفقاً لما نشرته صحيفة "milliyet"، فإن هناك أندية سعودية أبدت اهتمامها بكسب خدمات التركي أردا توران (37 عاماً)، مهاجم فريق أيوبسبور.
وقالت الصحيفة ذاتها إن عدة أندية سعودية قدّمت عروضاً بالفعل أيضًا للتركي جينك توسون؛ الذي سيودع فريق بشكتاش، في نهاية الموسم الجاري.
وأشارت الصحيفة فى تقريرها إلى أنه إضافة إلى اهتمام الأندية السعودية بجينك توسون؛ فقد أبدى مسؤولو إيوبسبور رغبتهم في كسب خدمات نجم بشتكاش خلال الموسم المقبل.
ويلعب جينك توسون؛ البالغ من العمر 32 عاماً، مع بشكتاش منذ يوليو 2022، وسبق له تمثيل عديدٍ من الأندية، أبرزها: آينتراخت فرانكفورت، غازي عنتاب سبور، إيفرتون، كريستال بالاس (إعارة).