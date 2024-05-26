أندية الدوري تستهدف لاعبين بالدوري التركي خلال الانتقالات الصيفية

ويلعب جينك توسون؛ البالغ من العمر 32 عاماً، مع بشكتاش منذ يوليو 2022، وسبق له تمثيل عديدٍ من الأندية، أبرزها: آينتراخت فرانكفورت، غازي عنتاب سبور، إيفرتون، كريستال بالاس (إعارة).