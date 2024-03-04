"المسابقات" تؤجل قرعة نصف نهائي كأس الملك إلى 13 مارس الجاري

قررت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القـدم، اليوم الاثنين، تأجيل إجراء قرعة الدور نصف النهائي من مسابقة كأس خادم الحرميـن الشريفين للموسم الرياضي 2024-2023، لتقام يوم الأربعاء 13 مارس الجاري في الرياض بدلاً من موعدها المقرر سابقا الأربعاء 6 مارس.