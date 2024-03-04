رياضة

"المسابقات" تؤجل قرعة نصف نهائي كأس الملك إلى 13 مارس الجاري

"المسابقات" تؤجل قرعة نصف نهائي كأس الملك إلى 13 مارس الجاري

قررت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القـدم، اليوم الاثنين، تأجيل إجراء قرعة الدور نصف النهائي من مسابقة كأس خادم الحرميـن الشريفين للموسم الرياضي 2024-2023، لتقام يوم الأربعاء 13 مارس الجاري في الرياض بدلاً من موعدها المقرر سابقا الأربعاء 6 مارس.

وجاء قرار التأجيل من أجل انتظار اكتمال مباريات الـدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا، واتضاح الروزنامة بشكل أكبر بعد التعديلات التي أجراها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على مباريات الأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا.

يُذكر أن أندية الهلال، النصر، الاتحاد، الخليج حجزت مقاعدها في الدور نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين.

لجنة المسابقات
الاتحاد السعودي لكرة القـدم
كأس خادم الحرميـن الشريفين

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