أسياد البحرين 2025: أخضر اليد يكتسح المالديف.. وأخضر الصالات يتعادل مع البحرين.. والطائرة تواصل استعداداتها

استهل المنتخب السعودي لكرة اليد مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب “البحرين 2025” بفوزٍ كاسح على نظيره المالديفي بنتيجة 71 – 7، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد على صالة أم الحصم بالعاصمة المنامة، ضمن المجموعة الأولى من المسابقة.
وأنهى شباب الأخضر الشوط الأول متقدمين 35 – 3، قبل أن يضيفوا 36 هدفًا في الشوط الثاني، ليحققوا أكبر فوز في البطولة حتى الآن.
وبهذا الانتصار العريض، تصدّر المنتخب السعودي ترتيب مجموعته التي تضم البحرين والأردن وهونغ كونغ والمالديف.
ويواجه أخضر اليد نظيره الأردني عند الساعة الخامسة من مساء غدٍ الاثنين، ضمن الجولة الثانية من منافسات كرة اليد بالدورة.
تعادل المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات تحت 17 عامًا مع نظيره منتخب البحرين بنتيجة 3 – 3، في المباراة الودية الثانية التي أُقيمت مساء الأحد على صالة الاتحاد البحريني لكرة القدم بالمنامة.
وسجّل أهداف أخضر الصالات كلٌّ من منور الشمري (هدفين) وفهد كعبي.
واعتمد المدير الفني مبارك بن علي الشهراني على إشراك معظم العناصر وتدويرهم بين المراكز، بهدف الوقوف على الجاهزية الفنية والبدنية، وتعزيز الانسجام بين اللاعبين قبل انطلاق المنافسات الرسمية.
يُذكر أن قرعة منافسات كرة قدم الصالات أوقعت المنتخب الوطني تحت 17 عامًا في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات إيران وتايلاند وقيرغيزستان.
يواصل المنتخب السعودي للكرة الطائرة تدريباته اليومية على صالة نادي النصر بالمنامة، استعدادًا لخوض أولى مبارياته في الدورة بعد غدٍ الثلاثاء أمام منتخب أوزبكستان ضمن المجموعة الثالثة من المسابقة.
وكان من المقرر أن يلتقي أخضر الطائرة نظيره الكازاخستاني اليوم الأحد في افتتاح مشواره، قبل أن يعلن الأخير انسحابه من البطولة.