أسياد البحرين 2025: أخضر اليد يكتسح المالديف.. وأخضر الصالات يتعادل مع البحرين.. والطائرة تواصل استعداداتها

استهل المنتخب السعودي لكرة اليد مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب “البحرين 2025” بفوزٍ كاسح على نظيره المالديفي بنتيجة 71 – 7، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد على صالة أم الحصم بالعاصمة المنامة، ضمن المجموعة الأولى من المسابقة.