صحف عالمية تتغنّى بـ"هاتريك" قائد النصر "رونالدو" الثاني على التوالي

وقالت صحيفة "footmercato": "أمسية كريستيانو رونالدو المجنونة، فقد قدم النجم البرتغالي عرضًا حقيقيًّا، مساء أمس، كان حاسمًا في فوز فريقه، قبل أن يتمّ استبداله".