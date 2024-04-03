صحف عالمية تتغنّى بـ"هاتريك" قائد النصر "رونالدو" الثاني على التوالي

أشادت صحف ومواقع عالمية بالبرتغالي "كريستيانو رونالدو" نجم النصر، بعد إحرازه 3 أهداف "هاتريك" في المباراة الثانية على التوالي أمام أبها، بمسابقة الدوري السعودي.
وفاز النصر بقيادة "رونالدو"، مساء أمس، على نظيره أبها بنتيجة "8/ 0"، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وقالت صحيفة "footmercato": "أمسية كريستيانو رونالدو المجنونة، فقد قدم النجم البرتغالي عرضًا حقيقيًّا، مساء أمس، كان حاسمًا في فوز فريقه، قبل أن يتمّ استبداله".
وكتبت صحيفة "daily mail": "كريستيانو رونالدو يسجل ثلاثية في الشوط الأول أمام أبها، من بينهم ركلتا جزاء، ويقود النصر لسحق فريق أبها "8/ 0"، ليواصل تألقه في الدوري السعودي للمحترفين.
وعلقت شبكة "beIN Sport": "كريستيانو رونالدو يحقّق الفوز على النصر بثلاثية ثانية على التوالي، في 4 أيام ليقود النصر إلى سحق منافسه "أبها" في الدوري السعودي للمحترفين بنتيجة "8/ 0".
فيما قالت صحيفة "Bolavip": "احتاج كريستيانو رونالدو فقط للعب أول 45 دقيقة ليترك بصمته في المباراة؛ حيث سجّل ثلاثية له للمرة الثانية على التوالي ويقود فريقه لفوز مبهر أمام أبها".