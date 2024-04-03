رياضة

صحف عالمية تتغنّى بـ"هاتريك" قائد النصر "رونالدو" الثاني على التوالي

كرستيانو رونالدو لاعب نادي النصر
كرستيانو رونالدو لاعب نادي النصر

أشادت صحف ومواقع عالمية بالبرتغالي "كريستيانو رونالدو" نجم النصر، بعد إحرازه 3 أهداف "هاتريك" في المباراة الثانية على التوالي أمام أبها، بمسابقة الدوري السعودي.

وفاز النصر بقيادة "رونالدو"، مساء أمس، على نظيره أبها بنتيجة "8/ 0"، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وقالت صحيفة "footmercato": "أمسية كريستيانو رونالدو المجنونة، فقد قدم النجم البرتغالي عرضًا حقيقيًّا، مساء أمس، كان حاسمًا في فوز فريقه، قبل أن يتمّ استبداله".

وكتبت صحيفة "daily mail": "كريستيانو رونالدو يسجل ثلاثية في الشوط الأول أمام أبها، من بينهم ركلتا جزاء، ويقود النصر لسحق فريق أبها "8/ 0"، ليواصل تألقه في الدوري السعودي للمحترفين.

وعلقت شبكة "beIN Sport": "كريستيانو رونالدو يحقّق الفوز على النصر بثلاثية ثانية على التوالي، في 4 أيام ليقود النصر إلى سحق منافسه "أبها" في الدوري السعودي للمحترفين بنتيجة "8/ 0".

فيما قالت صحيفة "Bolavip": "احتاج كريستيانو رونالدو فقط للعب أول 45 دقيقة ليترك بصمته في المباراة؛ حيث سجّل ثلاثية له للمرة الثانية على التوالي ويقود فريقه لفوز مبهر أمام أبها".

نادي النصر
دوري روشن السعودي للمحترفين
كرستيانو رونالدو

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