"بلوكس" و"نيكولاي" يعبران إلى نصف نهائي بطولة الجيل القادم لمحترفي التنس

وشهدت منافسات الجولة الثانية في المجموعة "الحمراء" تأهل البلجيكي ألكسندر بلوكس إلى الدور نصف النهائي، بعد فوزه على الأمريكي نيشيش باسافاريدي، وذلك بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد، فيما تمكّن الكرواتي دينو بريزميتش من تعويض خسارته الأولى بفوزٍ ثمينٍ على الألماني جاستن إنجل، بواقع ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.