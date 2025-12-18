"بلوكس" و"نيكولاي" يعبران إلى نصف نهائي بطولة الجيل القادم لمحترفي التنس

تواصلت اليوم الخميس منافسات نهائيات رابطة الجيل القادم لمحترفي التنس، والتي ينظمها الاتحاد السعودي للتنس، بإشراف وزارة الرياضة، ورعاية صندوق الاستثمارات العامة، وذلك في الصالة الداخلية بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
وشهدت منافسات الجولة الثانية في المجموعة "الحمراء" تأهل البلجيكي ألكسندر بلوكس إلى الدور نصف النهائي، بعد فوزه على الأمريكي نيشيش باسافاريدي، وذلك بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد، فيما تمكّن الكرواتي دينو بريزميتش من تعويض خسارته الأولى بفوزٍ ثمينٍ على الألماني جاستن إنجل، بواقع ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.
وبالعودة إلى مباريات المجموعة "الزرقاء"، واصل النرويجي "نيكولاي بودكوف-كيير" تميزه بالعبور إلى دور الأربعة، بعد تغلبه على الإسباني رافاييل جودار بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، فيما استعاد الأمريكي ليرنر تيين آماله بالانتصار على الإسباني مارتن لاندالوسي، بواقع ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.
وتُختتم غدًا الجمعة مباريات دور المجموعات بالجولة الثالثة، إذ تشهد المجموعة "الحمراء" مباراة تجمع الألماني جاستن إنجل والأمريكي نيشيش باسافاريدي، على أن يلعب الكرواتي دينو بريزميتش ضد البلجيكي ألكسندر بلوكس.
ويدشّن الإسباني رافاييل جودار مباريات المجموعة "الزرقاء" عندما يلعب ضد مواطنه مارتن لاندالوسي، فيما يلعب النرويجي نيكولاي بودكوف-كيير ضد الأمريكي ليرنر تيين.