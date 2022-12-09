"ويل" بطل الشوط المؤهل لكأس العالم في "قفز السعودية"

وكان علي السهلي، رئيس اللجان الفنية في الاتحاد السعودي للفروسية، قد توج الإماراتي عبدالله المهيري بلقب الشوط الثالث، شوط السرعة "ضد الزمن" لفئة أربع نجوم بارتفاع 140 مترًا، المؤهل لشوط الجائزة الكبرى "الفئة المتوسطة"، بزمن قدره (66.55 ثانية)، وحل الألماني ديفيد ويل ثانيًا بـ (71.19 ثانية)، وجاء في المركز الثالث لوبيز دي أوسا من موناكو بـ (73.68 ثانية).