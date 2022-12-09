"ويل" بطل الشوط المؤهل لكأس العالم في "قفز السعودية"

توَّج الأمير فهد بن جلوي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، اليوم الجمعة الفارس الألماني ديفيد ويل في الشوط الرابع المؤهل لنهائيات كأس العالم في ثاني أيام بطولة "قفز السعودية"، وذلك في مقر "قفز السعودية" بالجنادرية.
وحقَّق الفارس الألماني المصنف العالمي لقب الشوط بزمن قدره (41.59 ثانية)، فيما جاء ثانيًا الياباني مايك كاواي (45.05 ثانية)، وجاء في المركز الثالث الأسترالية أدوينا ألكسندر (49.55 ثانية).
وكان علي السهلي، رئيس اللجان الفنية في الاتحاد السعودي للفروسية، قد توج الإماراتي عبدالله المهيري بلقب الشوط الثالث، شوط السرعة "ضد الزمن" لفئة أربع نجوم بارتفاع 140 مترًا، المؤهل لشوط الجائزة الكبرى "الفئة المتوسطة"، بزمن قدره (66.55 ثانية)، وحل الألماني ديفيد ويل ثانيًا بـ (71.19 ثانية)، وجاء في المركز الثالث لوبيز دي أوسا من موناكو بـ (73.68 ثانية).
وكانت منافسات اليوم الثاني من الأسبوع الأول قد بدأت بشوط "جولة وجولة التمايز" لفئة النجمة الواحدة، وبارتفاع 120 مترًا، حل فيه عبد الله إبراهيم أولاً بزمن قدره (33.50 ثانية)، وسعد الشهراني ثانيًا بـ (34.71 ثانية)، والإيطالي ستيفانو إينيا ثالثًا بـ (35.32 ثانية).
وفي الشوط الثاني "جولة وجولة التمايز" لفئة النجمة الواحدة بارتفاع 130 مترًا حل أولاً المصري مودة زيادة بـ (35.97 ثانية)، والعراقي فلاح الدليمي ثانيًا بـ(36.07 ثانية)، وعبدالله الشربتلي ثالثًا بـ(36.12 ثانية).
وتُختتم غدًا السبت منافسات الأسبوع الأول من البطولة، وتُقام فيها أربعة أشواط للنجمة الواحدة "شوطين"، وأربع نجوم "شوطين".