يمثلون 15 دولة.. إعلان الجياد المشاركة في كأس السعودية 2023

وينتظر هذا السباق تحديًا محليًّا قويًّا من ستة جياد مدربة في السعودية، من بينها "الملهم" بإشراف المدرب عبدالله الفراج، و"المرتجز" بإشراف أحمد عبدالواحد، و"عطا الغالي" بإشراف أبداح العذاب.