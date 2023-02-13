يمثلون 15 دولة.. إعلان الجياد المشاركة في كأس السعودية 2023

أعلن نادي سباقات الخيل قائمة الخيل المشاركة في سباقات كأس السعودية 2023، التي تضم جيادًا من 15 دولة مختلفة للتنافس على مدار يومَي الـ24 والـ25 من فبراير الحالي، بمجموع جوائز يبلغ 35.35 مليون دولار.
وأصدر النادي جدول برنامج السباق الذي يستضيفه ميدان الملك عبدالعزيز بالرياض، ويتكون من 16 شوطًا على الرمل والعشب.
وتبلغ السباقات ذروتها في شوط كأس السعودية (فئة1) بجائزة قدرها 20 مليون دولار، ويُتوقع أن تتنافس فيه جياد قادمة من خمس دول مختلفة.
ويتصدر القائمة الجواد "إمبلم رود" بطل السباق العام الماضي، الذي يسعى إلى أن يصبح أول خيل فائز أكثر من مرة بهذا السباق المصنف بالفئة الأولى، وسيقوده الخيال البنمي أليكسيس مورينو، إضافة إلى الفائز بكأس خادم الحرمين الشريفين، الجواد "سكوتلاند يارد".
وتصل الخيول المشاركة في السباقات إلى السعودية على متن 6 طائرات ابتداء من الـ15 من فبراير قادمة من الولايات المتحدة، واليابان، والمملكة المتحدة، وبلجيكا، وقطر، والإمارات.
ويُتوقع أن تشارك من اليابان 6 جياد، من بينها الفائز في دبي تيرف "بانتلاسا"، و"جون لايت بولت" الفائز في سباق كأس الأبطال (فئة 1)، إضافة إلى "كافيه فيرو"، و"كراون برايد"، و"فين دو غارد".
ويأمل المدرب بوب بافرت أن يتمكن جواده "كانتري غرامر" (الولايات المتحدة الأمريكية) من التقدم بشكل أفضل من العام الماضي، في حين أنه سيشارك أيضًا بالجواد "طيبة" (الولايات المتحدة الأمريكية)، الفائز بسباق ماليبو ستيكس (فئة1).
وتُمثل التحدي الأوروبي في السباق الأغلى في العالم الفرس الفائزة مرتين بسباقات الفئة الأولى "سافرون بيتش" (إيرلندا).
وفي سباق الـ1.5 مليون دولار كأس نيوم (فئة3) من المتوقع مشاركة مجموعة قوية، من بينها "ميسد ذا كت" (الولايات المتحدة) لمدربه جورجباوي، والجواد الذي يدربه وليام نايت "سير بسكر" (إيرلندا).
وتتجه الأنظار نحو الجواد الذي يدربه شارلي جونستون "سبجيكتفيست" (بريطانيا) في كأس لونجين البحر الأحمر في أول مشاركة له بعد غياب طويل، بينما يقود فرانكي ديتوري الجواد الذي يدربه جون وثيدي غوسدن "ترولرمان" (إيرلندا) الفائز في إيبور.
وسيحاول الياباني "دانسنغ برينس" الدفاع عن اللقب في سباق الـ 1.5 مليون دولار بكأس الرياض للسرعة (فئة3)، إلى جانب رفاقه اليابانيين "ريمارك"، و"ريونو"، و"جستين".
ويتمتع المدربون الأمريكيون بتمثيل قوي في السباق مع الجواد الذي يدربه وليام موت الفائز في بريدرز كب للسرعة "إليت باور" (الولايات المتحدة)، إضافة إلى الجواد الذي يدربه ستيف أسموسين "جونايت" (الولايات المتحدة).
ويضم سباق الـ1351 سبرينت (فئة3) مجموعة قوية، من بينهم الفائز العام الماضي "سونجلاين" (اليابان)، الذي سينافس مجموعة أوروبية قوية، من بينها ممثل شارلي أبلبي "كريتيف فورس" (إيرلندا)، وشارلي هيلز "بوغو" (إيرلندا).
ويعدُّ الجواد "هافانا ميلت داون" (الولايات المتحدة) بإشراف مدربه بافرت منافسًا متوقعًا في سباق 1600 متر على جائزة 1.5 مليون دولار الديربي السعودي (فئة3)، بينما يتوقع أيضًا مشاركة الجواد "إس يونيكو" (الأوروجواي).
وينتظر هذا السباق تحديًا محليًّا قويًّا من ستة جياد مدربة في السعودية، من بينها "الملهم" بإشراف المدرب عبدالله الفراج، و"المرتجز" بإشراف أحمد عبدالواحد، و"عطا الغالي" بإشراف أبداح العذاب.
أما سباق المليونَي دولار على كأس العبية للخيل العربية الأصيلة، الذي تمت ترقيته إلى الفئة الأولى، فيشهد مشاركة قوية لجياد من فرنسا والبحرين وعمان، ستنضم إلى الجياد المدربة محليًّا.
وهناك "تلال الخالدية" (السعودية)، الوصيف قبل 12 شهرًا، وصاحب المركز الثالث العام الماضي "آر بي ريتش لايك مي" (الولايات المتحدة)، إضافة إلى "ساملا" (فرنسا).
ومن المنتظر أن يتنافس 14 من أبرز الفرسان في العالم مساء الـ24 من فبراير في تحدي الخيالة الدوليين، من بينهم فرانكي ديتوري، وجواو موريرا، ولوي سايز، ويوغا كاوادا، والفائزة بالتحدي العام الماضي كيتلين جونز، الذين ينافسون على جائزة 100 ألف دولار.