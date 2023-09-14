"كريستيانو رونالدو" يتقدم المشاركين في تدريبات النصر.. استعدادًا لمواجهة الرائد "دوريًا"

شارك لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي النصر "الدوليون" مع فريقهم، عقب الفراغ من المشاركة مع منتخبات بلدانهم خلال فترة التوقف الدولية في التدريب الرئيسي للأصفر، أمس الخميس، استعدادًا لمواجهة الرائد.