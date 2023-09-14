"كريستيانو رونالدو" يتقدم المشاركين في تدريبات النصر.. استعدادًا لمواجهة الرائد "دوريًا"

شارك لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي النصر "الدوليون" مع فريقهم، عقب الفراغ من المشاركة مع منتخبات بلدانهم خلال فترة التوقف الدولية في التدريب الرئيسي للأصفر، أمس الخميس، استعدادًا لمواجهة الرائد.
وشهدت تدريبات الأصفر مشاركة النجم البرتغالي "كريستيانو رونالدو"، فيما استقبل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي لويس كاسترو واللاعبون، راغد النجار الحارس الذي شارك لأول مرة في التدريبات عقب انضمامه أخيرًا للأصفر العاصمي.
ويستعد النصر لمواجهة الرائد مضيفه على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضي في بريدة، ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري روشن غدًا السبت.