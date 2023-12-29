بيان "موسم الرياض": عدم الالتزام بالأنظمة سبب إلغاء مباراة السوبر التركي.. ونعتز بعلاقاتنا مع الأشقاء

وتابع البيان: " كما تم الاتفاق على عزف النشيد الوطني للجمهورية التركية، وإبراز العلم التركي داخل الملعب في المدرجات تقديرًا للمكانة التي نحملها للجمهورية التركية. وعلى الرغم من ذلك التوافق إلا أنه كان مؤسفًا عدم التزام الفريقين بما تم الاتفاق عليه؛ وهو ما أدى إلى عدم إقامة المباراة".