"المسابقات" تقرر إقامة دوري الدرجة الأولى للسيدات بمشاركة 9 أندية بعد اعتذار الوحدة

قررت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم إقامة الموسم الجديد من دوري الدرجة الأولى للسيدات "2024-2025"، بمشاركة 9 أندية فقط بعد أن تلقت اللجنة خطابًا من إدارة نادي الوحدة، يفيد بالاعتذار عن المشاركة هذا الموسم، وذلك بعد صدور جدول المسابقة وبقاء أقل من شهر على انطلاقها.

وتقرر أن ينطلق الموسم الجديد من دوري الدرجة الأولى بموعده المحدد مسبقاً يوم 27 سبتمبر الجاري بمشاركة 9 فرق مع هبوط فريق واحد إلى الدرجة الأدنى.

وأكد نادي الوحدة في خطاب اعتذاره، التزامه بدعم تطور الكرة النسائية، والعمل على تحسين الظروف لضمان عودة النادي للمشاركة في المسابقات النسائية في المواسم القادمة.

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