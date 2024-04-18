عبد الله بن فهد: أدعوكم للاستمتاع بتجربة رياضية لا تُنسى على أرض السعودية

وشدد الأمير عبد الله بن فهد بن عبد الله على أن اختيار الرياض لاستضافة هذه البطولة يشكل تشديدًا قويًا على الثقة الكبيرة التي تحظى بها السعودية في استضافة الأحداث الرياضية العالمية، وقال "هي نتيجة طبيعية للدعم اللامحدود من مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- والمتابعة المستمرة من الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية".