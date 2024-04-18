عبد الله بن فهد: أدعوكم للاستمتاع بتجربة رياضية لا تُنسى على أرض السعودية

شهدت العاصمة السعودية الرياض مساء أمس الخميس، افتتاح حفل فعاليّات النسخة الـ 45 من بطولة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض 2024 على أرض مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة 51 فارسًا وفارسة بـ 60 جوادًا يمثلون 24 دولة من بينهم الفرسان المصنفون الستة الأوائل على التوالي في قائمة التصنيف العالمي في قفز الحواجز.
ورحب الأمير عبد الله بن فهد بن عبد الله رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية بالمشاركين في البطولة، وقال في حفل افتتاح البطولة "أرحب بكم جميعًا في السعودية، حيث نسعد بأن تكون العاصمة الرياض المستضيف الأول لنهائيات كأس العالم لقفز الحواجز والترويض في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ انطلاقتها قبل قرابة 46 عامًا".
وأضاف : "لقد عمل الجميع بجد واجتهاد منذ أكثر من أربعة أعوام، من أجل الإعداد لهذه المناسبة؛ لتكون لائقة بروادها والمشاركين فيها، إلى جانب جمهورها الشغوف في العالم أجمع".
وشدد الأمير عبد الله بن فهد بن عبد الله على أن اختيار الرياض لاستضافة هذه البطولة يشكل تشديدًا قويًا على الثقة الكبيرة التي تحظى بها السعودية في استضافة الأحداث الرياضية العالمية، وقال "هي نتيجة طبيعية للدعم اللامحدود من مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- والمتابعة المستمرة من الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية".
وبيّن رئيس الاتحاد السعودي للفروسية أن عددًا كبيرًا من الفرسان والفارسات من جميع أنحاء العالم يجتمع اليوم في الرياض من بينهم ثلاثة فرسان سعوديين يسعون إلى تحقيق الفوز، وتمثيل بلدانهم خير تمثيل.
وتابع "نحن مستعدون ومتحمسون لمشاهدة المواهب الاستثنائية، والأداء الفني الكبير الذي سيقدمه المشاركون خلال هذه النسخة، آملين أن تكون البطولة فرصةً لتعزيز روح التنافس الشريف وتضامن الرياضيين للجميع".
وقدم رئيس الاتحاد السعودي للفروسية شكره وتقديره للاتحاد الدولي للفروسية على تعاونهم الدائم ولجميع الأفراد والجهات التي أسهمت في الإعداد لهذا الحدث الكبير، بما في ذلك الفرق التنظيمية والشركاء والرعاة، فشكرًا لهم".
وأتم: "كل التوفيق للجميع، وأدعوكم إلى الاستمتاع بتجربة رياضية لا تُنسى على أرض السعودية".