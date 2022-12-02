السويد أولى محطات أخضر اليد استعدادًا لبطولة العالم

وضمت القائمة المختارة لدخول المعسكر 23 لاعبًا، هم: عمرو عبدالسلام، علي الصفار، جهاد أبو علوة، محمد السالم، حسن الجنبي، يوسف الطويل، حسين التاروتي، أحمد العبدالعلي، حسن التريكي، حيدر الحسن، عبدالرحمن المولد، محمد العباس، مجتبى السالم، صادق المحسن، هادي قريش، مهدي السالم، عباس الصفار، حسين المحسن، مرهون الماء، عبدالله العباس، عبدالله الحليلي، مصطفى الحسن وعبدالله الحماد.