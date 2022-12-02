السويد أولى محطات أخضر اليد استعدادًا لبطولة العالم

وصلت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة اليد إلى دولة السويد لإقامة معسكر خارجي خلال الفترة من 02 - 14 ديسمبر 2022م، ضمن المرحلة الأولى من الاستعدادات للمشاركة في بطولة العالم "بولندا - السويد 2023".
ومن المقرر أن تكون تدريبات الأخضر خلال المعسكر على فترتَيْن، صباحية ومسائية، على أن يتخلله خوض ثلاث مواجهات ودية، ستكون الأولى يوم 06 ديسمبر أمام فريق مالمو السويدي، وبعدها سيلعب مع فريق رويالز السويدي يوم 07 ديسمبر، وستختتم المواجهات الودية يوم 09 ديسمبر بلقاء ريدبيرج سلايدز السويدي، قبل موعد العودة للمملكة.
وفي المرحلة الثانية من التحضيرات سيدخل الأخضر معسكرًا داخليًّا خلال الفترة من 16 - 26 ديسمبر 2022م، يتضمنه الذهاب إلى مملكة البحرين لإقامة مواجهتَيْن وديتَيْن، إحداهما أمام المنتخب البحريني يوم 17 ديسمبر، والأخرى أمام المنتخب الكويتي يوم 19 ديسمبر.
وسيعود المنتخب يوم 26 ديسمبر 2022م إلى دولة السويد لإقامة المرحلة الثالثة (الأخيرة) من الاستعدادات، على أن يتخلل المعسكرَ مواجهتان وديتان أمام المنتخب الدنماركي، يوم 05 ويوم 07 يناير 2023م، قبل موعد السفر إلى بولندا يوم الـ10 من الشهر نفسه للمشاركة في بطولة العالم.
ويقود الدفة الفنية للأخضر المدرب الدنماركي يان بيتليك، ويساعده مواطنه مورتن سوباك.
وضمت القائمة المختارة لدخول المعسكر 23 لاعبًا، هم: عمرو عبدالسلام، علي الصفار، جهاد أبو علوة، محمد السالم، حسن الجنبي، يوسف الطويل، حسين التاروتي، أحمد العبدالعلي، حسن التريكي، حيدر الحسن، عبدالرحمن المولد، محمد العباس، مجتبى السالم، صادق المحسن، هادي قريش، مهدي السالم، عباس الصفار، حسين المحسن، مرهون الماء، عبدالله العباس، عبدالله الحليلي، مصطفى الحسن وعبدالله الحماد.