"بوابة الدرعية": نقل ملكية "نادي الدرعية" للهيئة يُسهم في تطوير وتكامل منشآتنا الرياضية

وأشار "جيري انزيريلو" إلى أن مشروع الاستثمار والتخصيص في الأندية الرياضية يُعد خطوة نوعية من قبل سمو ولي العهد في مسيرة الرياضة السعودية بوجه عام ودعم التنافسية بين الأندية السعودية على وجه الخصوص، كما أن قرار وزارة الرياضة بنقل ملكية الأندية الى جهات تنموية واستثمارية، ضمن المشروع، يُعزز الخطط الاستثمارية والبنية التحتية والمرافق والخدمات الرياضية للجمهور الرياضي، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في القطاع الرياضي، مشيداً بجهود وزير الرياضة في هذا المشروع الكبير، وخطط الوزارة لتطوير الأندية والمرافق الرياضية وإتاحتها لكل فئات المجتمع، لممارسة الرياضة في بيئة مثالية. كما أكد أن النادي الذي تأسس في الدرعية عام 1976م سيكون له دور محوري في تكامل المشاريع التنموية والاقتصادية والرياضية التي يتم العمل عليها منذ سنوات، وأن الخطط التطويرية المزمع تنفيذها خلال الفترة ستجعل من الدرعية وجهة مميزة لجمهور وزوار الدرعية من خلال تعزيز الألعاب الرياضية المختلفة والأنشطة الاجتماعية المتنوعة.