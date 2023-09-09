بمشاركة 1200 لاعب كرة.. انطلاق مراكز التدريب الإقليمية للعام الخامس على التوالي غدًا

وتضمّ مراكز التدريب الإقليمية هذا العام 13 مركزًا في كلٍّ من: الرياض "مركزين"، مكة المكرمة، الأحساء، الطائف، جازان، حائل، القصيم، نجران، جدة، تبوك، الدمام، والمدينة المنورة، على أن تشمل المرحلةُ الثانية من المراكز عددًا من المدن والمحافظات الإضافية، بعد خضوعها لمرحلة التقييم من خلال إجراء تجمعات استكشافية للمواهب.