في "كلاسيكو" جدة المنتظر.. من يدشن 2026 بانتصار ثمين الأهلي أم النصر؟

جولة منعطف حاسم لصدارة الدوري.. الهلال يأمل تعثر المتصدر وقتل نشوة الاتحاد
سيكون ملعب "الإنماء" بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وتحديدًا في تمام الساعة 8:30 من مساء غدٍ الجمعة، مسرحًا لقمة "كلاسيكو" الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين، في افتتاح منافسات عام 2026م.

"كلاسيكو" الأهلي والنصر

يحل النصر، متصدر جدول الترتيب بـ(31 نقطة)، ضيفًا مزعجًا على نظيره الأهلي صاحب المركز الرابع بـ(22 نقطة)، في مواجهة منتظرة وحاسمة لـ"الأصفر" من أجل توسيع الفارق النقطي مع مطارده وغريمه التقليدي الهلال، متسلحًا بقوة هجوم هدافي الدوري كريستيانو رونالدو وفيليكس.

في المقابل، يأمل الأهلي عدم التعثر وإحياء آمال المنافسة على اللقب من جديد، وسط جماهيره وعلى أرضه.

النجمة - الخليج

وعلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، يستضيف النجمة متذيل الترتيب نظيره الخليج، في مواجهة تبدو نقاطها الثلاث أقرب للخليج.

الاتفاق - الأخدود

ووسط الانتعاش بعد التعادل مع متصدر الدوري، يواجه الاتفاق نظيره الأخدود "الجريح"، في لقاء يُعد الأقرب لفارس الدهناء، خاصة أنه يُقام على أرضه ووسط جماهيره.

سباق التقدم نحو الصدارة

ويحل الهلال ضيفًا على ضمك الأحد المقبل، ويأمل أن تصب نتيجة قمة النصر والأهلي في مصلحته، أملًا في الوصول إلى الصدارة في حال تخطي عقبة فارس الجنوب.

فيما يسعى الاتحاد حامل اللقب لمواصلة سلسلة انتصاراته عندما يستقبل التعاون صاحب المركز الثالث بـ(28 نقطة) يوم السبت، علمًا بأن الاتحاد يحتل المركز السادس بـ(20 نقطة).

بقية المباريات

وفي بقية المباريات، يواجه الفتح نظيره الشباب في الأحساء، ويحل الخلود ضيفًا على الفيحاء، فيما يلتقي الحزم مع نيوم، ويستضيف القادسية نظيره الرياض.

الدوري السعودي للمحترفين
نادي النصر
نادي الأهلي
دوري روشن السعودي
دوري روشن السعودي للمحترفين

