في "كلاسيكو" جدة المنتظر.. من يدشن 2026 بانتصار ثمين الأهلي أم النصر؟

سيكون ملعب "الإنماء" بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وتحديدًا في تمام الساعة 8:30 من مساء غدٍ الجمعة، مسرحًا لقمة "كلاسيكو" الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين، في افتتاح منافسات عام 2026م.